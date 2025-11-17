Mong ước giản dị của thầy cô

TPO - Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, các thầy cô chia sẻ về sự nghiệp "trồng người" đầy nhọc nhằn nhưng cũng lắm vinh quang. Đến ngày nhà giáo, thầy cô không mong ước gì cho bản thân, chỉ mong các em học sinh được học tập trong điều kiện đầy đủ nhất, có chính sách thu hút người giỏi về nước làm việc.

Giáo viên trường THPT Chuyên Lam Sơn: Mong có cơ chế thu hút học sinh giỏi về nước

Thầy Nguyễn Bá Tư, giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá, người huấn luyện nhiều học sinh đạt giải thưởng, huy chương Olympic khu vực Châu Á và Olympic quốc tế.

Thầy tư chia sẻ, trong cuộc đời làm nghề của mình đã dạy học nhiều thế hệ học sinh. Chứng kiến sự trưởng thành, gặt hái thành tích của các em, khiến thầy luôn xúc động, tự hào.

Thầy nhớ nhất là năm 2024, có 3 học sinh dự thi Olympic Vật lý Châu Á – Thái Bình Dương và cả 3 đều đoạt huy chương, trong đó 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Cũng trong năm đó, em Hà Duyên Phúc, học sinh trường chuyên Lam Sơn đoạt Huy chương Bạc Olympic quốc tế.

Nhớ lại những ngày tháng luyện thi, thầy Tư cho biết, thầy và trò đã vấp không ít khó khăn, áp lực. Với thầy, áp lực đó là “biển tri thức mênh mông”, làm sao phải trang bị đủ cho học sinh? Làm sao để mỗi bài toán khó trở nên đơn giản, nhẹ nhàng hơn với các em?

Mặt khác, Vật lý là môn học thực nghiệm nhưng ở nhà trường hiện nay chưa đủ điều kiện, thiết bị để học sinh thực hành. Thầy Tư đã đề nghị nhà trường liên hệ với các trường đại học để đưa học sinh đến học tập trong môi trường thực hành, giúp các em làm quen, không bị thua thiệt học sinh quốc tế.

“Với các kỳ thi Olympic, học sinh chịu áp lực rất lớn kỳ vọng của gia đình, nhà trường, xã hội. Là người thầy, tôi sát sao, chia sẻ để các em vơi đi áp lực, tự tin thể hiện mình”, thầy Tư nói.

Hà Duyên Phúc, hiện đang du học tại Singapore kể câu chuyện, trước ngày lựa chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế em đã rất căng thẳng, áp lực. Sợ mình có thể quên mảng kiến thức quan trọng nào đó nên không thể ngủ. Đêm muộn, em vẫn chong đèn đọc sách.

"Thầy Tư đã bước vào, rủ em “đi ăn ốc” và động viên em “cứ tự tin, là chính mình”. Câu nói ngắn gọn của thầy khiến em trút đi gánh nặng, cởi bỏ áp lực”, Duyên Phúc chia sẻ.

Thầy Tư cho rằng, những học sinh tài năng đều là hạt giống tốt ươm mầm cho tương lai. Do đó, thầy mong, Đảng, Nhà nước có những chính sách thu hút để học sinh giỏi du học ở nước ngoài về nước làm việc, đồng thời nhà giáo tiếp tục được quan tâm hơn nữa.

Hiệu trưởng mầm non Ánh Sao (Hà Nội): Mong mọi trẻ em đều được học tập trong điều kiện tốt

Cô Vũ Ngọc Dự, Hiệu trưởng mầm non Ánh Sao (Hà Nội) chia sẻ mong ước, tất cả các em nhỏ trên toàn quốc được học tập trong điều kiện tốt nhất; mong nghề giáo viên mầm non nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ nhiều hơn từ phụ huynh và các lực lượng trong xã hội.

Cô Dự tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1997, gắn bó với nghề giáo viên mầm non và quản lý trường học đến nay gần 30 năm.

Cô kể, ở tuổi 35, được bổ nhiệm hiệu trưởng Trường mầm non Mai Dịch, thí điểm mô hình trường chất lượng cao. Cô cùng các cô giáo sáng tạo nhiều không gian vui chơi cho trẻ, dựng phòng âm nhạc, phòng chức năng. Mạnh dạn mời chuyên gia tập huấn giáo viên, ứng dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, tăng giờ học thực hành, trải nghiệm. Sau 3 năm, trườngTrường mầm non Mai Dịch được công nhận trường chất lượng cao.

Khi được điều chuyển về Trường mầm non Ánh Sao, ngôi trường công lập giáo dục đại trà, cô lại có cơ hội khẳng định mình qua việc xây dựng trường công tiệm cận trường chất lượng cao. Trường quy hoạch vườn rau trên cao, bể vầy, giáo dục STEM, nhà vệ sinh thân thiện... cho trẻ. Mô hình cô Dự triển khai ở ngôi trường công lập đã đón hơn 3.000 đại biểu từ các tỉnh, thành phố đến tham quan, học hỏi. Cô vinh dự được nhận nhiều Bằng khen, giải thưởng từ cơ quan quản lý.

Cô Dự cho rằng, nghề giáo viên mầm non có nhiều khó khăn, vất vả nhưng đội ngũ nhà giáo luôn sẵn sàng nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy trẻ tốt nhất.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Đào tạo giáo viên dạy các môn bằng tiếng Anh

Thầy Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mong muốn, các nhà giáo yêu nghề. Những năm qua, ngoài trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn để công việc mỗi ngày tốt hơn, đội ngũ giáo viên nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đồng nghiệp, giáo viên ở nhiều nơi khác cùng đổi mới.

Thầy Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đặc biệt, khi thực hiện chương trình GDPT 2018, nhà trường phải cập nhật kiến thức, xem lại mục tiêu đào tạo những giáo sinh tương lai với những phẩm chất, năng lực nào để đổi mới; bồi dưỡng giáo viên cốt cán, đại trà để thực hiện chương trình mới.

Theo ông Sơn, thời gian tới, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ cùng với các trường sư phạm tăng cường đào tạo giáo viên dạy các môn bằng tiếng Anh, nhằm thúc đẩy tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

“Hiện nhà trường đã có 7 ngành đào tạo giáo viên bằng tiếng Anh, sắp tới sẽ mở rộng để tăng số lượng người học chương trình này”, ông Sơn nói.

Mặt khác, trường cũng đã xây dựng các khóa bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên các trường phổ thông.

"Trước tiên, sẽ bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên mầm non để có thể sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động giáo dục; bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học để dạy các môn bằng tiếng Anh mà trước tiên là các môn khoa học", ông Sơn cho biết.