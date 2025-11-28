Siết đào tạo ngành y

TP - Chưa bao giờ vấn đề đào tạo y khoa (bác sĩ đa khoa) tại Việt Nam lại nóng như hiện nay. Đã đến lúc cần “siết” lại chất lượng đào tạo của ngành học đặc thù, liên quan đến chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh của người dân hiện tại và tương lai.

Ðội ngũ giảng viên đa số nghỉ hưu

Cả nước có khoảng 36 cơ sở giáo dục ĐH tổ chức đào tạo y khoa (bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học cổ truyền). Trong đó, có 18 trường công lập, còn lại ngoài công lập. Khu vực phía Bắc tập trung nhiều trường ĐH công lập đào tạo y khoa, khu vực phía Nam tập trung nhiều trường ĐH tư thục đa ngành.

Phần lớn các trường công lập đào tạo y khoa đều là các trường đơn ngành (chỉ tập trung đào tạo nhóm ngành liên quan đến sức khỏe). Ngoài công lập, y khoa chỉ là một ngành học trong trường đa ngành. Duy nhất có 2 trường ngoài công lập đào tạo đơn ngành sức khỏe là Trường ĐH Phan Châu Trinh và Trường ĐH Buôn Ma Thuột.

Sinh viên trường y lựa chọn ngành học bác sĩ nội trú năm 2025. Ảnh: NGHIÊM HUÊ

Có thể thấy, thị trường đào tạo y khoa tại Việt Nam thời gian gần đây khá sôi động, đa dạng với sự tham gia tới 50% số lượng trường tư thục. Trường ĐH tư thục đầu tiên đào tạo y khoa là Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Sau đó, hàng loạt trường đăng kí mở ngành đào tạo như Trường ĐH Phenikaa, Trường ĐH Đại Nam, Trường ĐH Hòa Bình, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tân Tạo, Trường ĐH Vinuni…

Các yêu cầu, điều kiện để mở ngành đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định tại thông tư số 12 của Bộ GD&ĐT và thông tư 02 có tính đến đặc thù so với các ngành khác.

Đối với các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe, giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo ngành theo quy định của Chính phủ.

Ngoài yêu cầu về trình độ đội ngũ giảng viên chung, ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe, phải đáp ứng các điều kiện như ngành y khoa phải đảm bảo ít nhất 15 tiến sĩ của các môn chính như y sinh, nội khoa, ngoại khoa…

Tuy nhiên, những điều kiện này mới chỉ ràng buộc về số lượng và trình độ. Nhưng nếu bóc tách sâu hơn, bức tranh đào tạo y khoa tại các trường ĐH của Việt Nam đa sắc màu, đủ số lượng nhưng chất lượng cần đặt dấu hỏi.

Đối với các trường công lập, đội ngũ giảng viên y khoa đều đang trong độ tuổi lao động với trình độ tiến sĩ, PGS, GS. Một số trường tư thục đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, PGS, GS đều đã nghỉ hưu. Ví dụ, ngành y khoa theo thông tin 3 công khai trên trang điện tử của Trường ĐH Hòa Bình, năm 2024, có 9 PGS sinh năm từ 1946-1962; có 2 GS sinh năm 1940 và 1944; 9 tiến sĩ sinh từ năm 1954-1967.

Có thể nói, trong số 30 giảng viên/cán bộ của ngành y khoa, Trường ĐH Hòa Bình, số người đang trong tuổi lao động đếm trên đầu ngón tay.

Tại Trường ĐH Đại Nam, phóng viên chỉ tìm được thông tin 3 công khai năm học 2023-2024. Trong đó ngành y khoa có 28 cán bộ/giảng viên với 5 PGS sinh từ năm 1948-1962; có 5/6 tiến sĩ sinh từ năm 1952-1963 (đã nghỉ hưu); có 3 bác sĩ chuyên khoa II, ở tuổi từ 62-77 tuổi. Số còn trong độ tuổi lao động là thạc sĩ hoặc ĐH.

Theo khảo sát của Tiền Phong, thông tin giảng viên cơ hữu trên trang tin điện tử của Trường ĐH Thành Đông, cập nhật đến năm học 2024-2025 cho thấy, ngành y học cổ truyền có 15 giảng viên. Trong đó, 2/3 PGS sinh năm 1942, 1944; có 8 tiến sĩ, người cao tuổi nhất sinh năm 1940, ít tuổi nhất sinh năm 1957.

Một chuyên gia đặt câu hỏi, sử dụng đội ngũ giảng viên phần lớn đã nghỉ hưu, việc đảm bảo thời gian giảng dạy của những trường này như thế nào? Dù nghỉ hưu nhưng họ vẫn làm việc 40 giờ/tuần.

Siết từ gốc

GS.TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Dược TPHCM đồng tình với quan điểm của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình về chủ trương siết chặt đào tạo những ngành đặc thù, trong đó có ngành y khoa. GS. Diệp Tuấn cho rằng, khi số lượng trường được mở ngành quá nhiều nhưng không ít cơ sở chưa đảm bảo chất lượng. Tình trạng này bắt nguồn từ việc cấp phép mở ngành chưa đủ chặt chẽ.

Ông Tuấn đề xuất, việc mở ngành đào tạo bác sĩ phải được siết chặt ở mức cao nhất. Ở nhiều quốc gia, cơ quan quản lí yêu cầu kiểm định chương trình trước khi cấp phép. Việt Nam đang làm ngược quy trình, cho phép mở ngành, đào tạo xong một khóa mới kiểm định. Điều này khiến chất lượng khó được đảm bảo ngay từ đầu.

GS.TS Trần Diệp Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Dược TPHCM

Bên cạnh đó, đội ngũ kiểm định phải là những người am hiểu sâu sắc về đào tạo y khoa. Việc thẩm định mở ngành, theo ông, phải đặc biệt nghiêm ngặt vì đào tạo bác sĩ không giống bất kì ngành nghề nào khác. Việc mở ngành dựa theo tiêu chí chung của các lĩnh vực khác là không phù hợp.

Thực tế mở ngành y ở nhiều cơ sở hiện nay chủ yếu dựa vào việc kí hợp đồng với bác sĩ tại các bệnh viện. GS. Trần Diệp Tuấn khẳng định, cách làm này làm sai lệch bản chất đào tạo y khoa. Bệnh viện là nơi thực hành, các bác sĩ giảng dạy thực hành quan trọng.

Tuy nhiên, giảng dạy y học cần đội ngũ giảng viên ĐH để xây dựng nền tảng cơ sở lí luận khoa học vững chắc và khả năng định hướng chuyên môn cho sinh viên. Theo GS. Tuấn, bác sĩ bệnh viện là một cấu phần quan trọng trong đào tạo, nhưng không thể thay thế vai trò giảng viên trường ĐH.

Ông nêu quan điểm, muốn mở ngành y bắt buộc phải có bệnh viện thực hành và đội ngũ giảng viên cơ hữu đủ chuẩn. Cần đánh giá, nhìn nhận thực trạng hiện nay nhiều trường đã và đang đào tạo ngành y nhưng đã thực sự chuẩn hay chưa.

Trường ÐH Y Hà Nội có 834 giảng viên làm việc toàn thời gian. Tỉ lệ giảng viên cơ hữu trên 97%; hơn 48% giảng viên có trình độ tiến sĩ. Tại Hà Nội, trường có 1 bệnh viện ở 3 cơ sở phục vụ công tác đào tạo và khám chữa bệnh (trụ sở chính, cơ sở Hoàng Mai, cơ sở Cầu Giấy), cùng với một số cơ sở phục vụ đào tạo như tại Tăng Bạt Hổ, Lý Thường Kiệt, Lê Văn Thiêm. Trường có 1 phân hiệu tại Thanh Hóa. Trường ÐH Y Dược (ÐH Quốc gia Hà Nội) thành lập được 5 năm (tiền thân là khoa Y dược, ÐH Quốc gia Hà Nội), có 1 bệnh viện với 2 cơ sở tổng 800 giường (cơ sở Linh Ðường, cơ sở Nguyễn Quý Ðức). Năm 2022, Trường ÐH Phenikaa (nay là ÐH Phenikaa) tuyển sinh khóa đầu tiên ngành y khoa. Ðến nay, khoa Y đã phát triển thành trường Y thuộc ÐH Phenikaa với 1 bệnh viện 750 giường. Trường có bệnh viện mô phỏng, phần mềm thực tế ảo, bàn giải phẫu tương tác 3D…

Tại hội thảo đột phá phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực do Bộ Y tế vừa tổ chức, TS. Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, khoảng 50% cơ sở đào tạo về y khoa chưa cập nhật đào tạo bác sĩ theo chuẩn đầu ra của Bộ Y tế, khiến bác sĩ trẻ có nguy cơ không được cấp chứng chỉ hành nghề.

Ông Quang cho biết, từ năm 2027, Bộ Y tế sẽ có kì thi quốc gia đánh giá năng lực của các bác sĩ đa khoa sau tốt nghiệp ĐH, là cơ sở cấp chứng chỉ hành nghề. Các năm tiếp theo sẽ đánh giá năng lực với các bác sĩ chuyên khoa răng-hàm-mặt, y học cổ truyền và dự phòng.

Thực tế này khiến các sinh viên y sau tốt nghiệp có nguy cơ rất cao không qua được dự thi đánh giá năng lực quốc gia, vì vậy không được cấp chứng chỉ hành nghề. Khi đó, học bác sĩ nhưng nguy cơ là phải làm nghề khác.

Hiện nay một số trường ĐH tư thục đã có hồ sơ gửi Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế đăng kí mở ngành y khoa và chờ kết quả thẩm tra, xác minh các điều kiện đảm bảo từ 2 bộ.