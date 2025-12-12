Quảng Ngãi: Tàu hút cát cỡ lớn ngày đêm hoạt động trái phép trên sông Đăk Bla

TPO - Trên sông Đăk Bla (đoạn qua địa phận thôn Trung Nghĩa Đông, xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi), các đối tượng ngang nhiên hút cát ngày đêm ngoài vị trí cho phép, xe đầu kéo cỡ lớn tấp nập ra vào chở cát mà không qua trạm cân tại mỏ.

Clip tàu bơm hút cát cỡ lớn hoạt động ngày đêm, xe tải đầu kéo ra vào tấp nập.

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên Báo Tiền Phong, ngày 26/7/2017, UBND tỉnh Kon Tum cũ có quyết định số 708 cho phép Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum được khai thác khoáng sản cát bằng phương pháp bơm hút tại điểm cát số 2, lòng sông Đăk Bla (địa phận xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập (Kon Tum cũ) - PV). Diện tích khu vực khai thác 5ha, mức sâu 2,9m, trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác là 145.000m3, thời hạn khai thác 15 năm.

Điều này cho thấy, Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum sẽ sai phạm khi khai thác cát ở các vị trí khác, trừ khu vực lòng sông Đăk Bla, địa phận xã Ia Chim. Tuy nhiên, con tàu của công ty trên lại thường xuyên, ngang nhiên thực hiện hành vi khai thác cát bằng phương pháp bơm hút tại khu vực khúc sông Đăk Bla, địa phận thôn Trung Nghĩa Đông, xã Ngọk Bay.

"Chỗ họ được khai thác cát ở địa phận xã Ia Chim cách địa phận xã Ngọk Bay tới 5 cây số. Vừa xa, khai thác lại ít cát nên nhóm người của công ty này trộm cát ngay tại địa phận thôn Trung Nghĩa Đông (xã Ngọk Bay) cho tiện, nhiều cát", một người dân cho hay.

Vị trí tàu hút cát tại sông Đăk Bla, địa phận thuộc thôn Trung Nghĩa Đông, không nằm trong vị trí được khai thác đúng quy định.

Khu vực mỏ cát của Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum.

Từ thông tin của người dân phản ánh, nhóm phóng viên Báo Tiền Phong đã nhiều ngày ghi nhận tình trạng khai thác cát rầm rộ, quy mô trên khúc sông Đăk Bla, địa phận thôn Trung Nghĩa Đông, xã Ngọk Bay. Người dân cho biết, trên khu vực này có một con tàu hút cát cỡ lớn trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng ngang nhiên quần thảo, bơm hút cát cả ngày lẫn đêm. Con tàu này di chuyển, khai thác cát không có thời gian cố định. Tuy nhiên, nó chỉ hoạt động mạnh vào thời điểm sáng sớm hoạt xẩm tối. Tiếng nổ máy của tàu hút cát vang cả một đoạn sông. Ban ngày tàu hút cát hoạt động công khai, tiếng nổ động cơ ồn ào hàng giờ đồng hồ.

Sau khi hút cát ở tại lòng sông Đăk Bla xong, tàu sẽ cập vào bến mỏ của Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum để bơm cát vào bãi.

Các xe đầu kéo tấp nập ra vào chở cát mà không qua trạm cân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, trong khoảng thời gian từ 15/11 đến 3/12, các xe tải đầu kéo tấp nập ra vào vị trí bãi tập kết cát của Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum để nhận hàng. Cụ thể, các xe đầu kéo biển số tới chở cát như 81C-224..., 81RM-001..., 81C-280..., 81C-160..., 81A-498...

Theo đuôi các xe tải chúng tôi nhận thấy, hầu hết đều chở về đổ cát rải rác nhiều nơi trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai. Cụ thể như xe đầu kéo biển số 81RM-001.06 sau khi được múc đầy cát đã di chuyển qua trụ sở UBND xã Ngọk Bay, hướng về phường Kon Tum mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Sau gần hai tiếng di chuyển, xe đầu kéo này đổ cát vào khu vực "Nhà máy gạch Tuynen Lộc Hậu" (địa phận xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai).

Xe đầu kéo biển số 81RM-001.06 đổ cát tại khu vực xã Ia Lâu.

Sau nhiều ngày ghi nhận tình trạng khai thác khoáng sản có dấu hiệu trái phép trên sông Đăk Blă, nhóm phóng viên Báo Tiền Phong đã có buổi làm việc, cung cấp thông tin với ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Bay.

Qua đó, ông Tuấn xác nhận trên địa bàn không có mỏ cát nào được thực hiện khai thác bằng phương thức bơm hút. Việc xe đầu kéo chở cát không qua trạm cân tại mỏ là sai quy định, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định.

Trước thông tin, hình ảnh phóng viên cung cấp về tình trạng bơm hút cát ở sông Đăk Bla (địa phận thôn Trung Nghĩa Đông), ông Tuấn đã giao Phòng Kinh tế, Công an xã xác minh, lập đoàn tới kiểm tra.

“Quan điểm của xã là không dung túng, bao che”, ông Tuấn nói. Ông Tuấn cũng khẳng định, trên sông Đăk Bla (địa phận thuộc xã Ngọk Bay) không đơn vị nào được bơm hút cát. Ông Tuấn cũng đề nghị phóng viên cung cấp hình ảnh, video để lực lượng chức năng của xã làm căn cứ kiểm tra, xử lý.

Qua kiểm tra tại bãi cát của Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum, ông Phan Khắc Lương – Trưởng phòng Kinh tế xã Ngọk Bay bước đầu xác nhận, doanh nghiệp này chưa kết nối hệ thống dữ liệu trạm cân với Sở NN&MT. Đặc biệt, doanh nghiệp này khai thác cát bằng phương pháp bơm hút tại khu vực lòng sông Đăk Bla (địa phận thôn Trung Nghĩa Đông) là không đúng vị trí cho phép.

Ngoài ra, ông Lương cũng yêu cầu người quản lý của Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum cung cấp toàn bộ hồ sơ giấy tờ về bãi chứa cát, hồ sơ về giấy phép hoạt động, giấy tờ, số lao động bao nhiêu, số tàu… để phía xã nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp.