Dân bất an vì thang máy chung cư đến hạn kiểm định nhưng không được sửa chữa

TPO - Hệ thống thang máy chung cư C5 (phường Hạc Thành,Thanh Hóa) đến hạn kiểm định, thường hỏng hóc, xảy ra sự cố nhưng chậm được sửa chữa khiến hàng trăm hộ dân bên trong các tòa nhà luôn sống bất an, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thời gian qua, 410 hộ dân sống tại chung cư C5 (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) sống trong lo lắng bởi tình trạng thang máy đến hạn kiểm định, nhiều lần xảy ra sự cố nhưng không được sửa chữa kịp thời mà phải vận hành cầm chừng.

Người dân sống tại đây cho biết, chung cư C5 do Công ty CP Đầu tư HUD4 làm chủ đầu tư, gồm 3 tòa nhà A1, A2 và B, cao 11 tầng, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2017.

Cư dân chung cư C5 ở Thanh Hóa bất an vì hệ thống thang máy đến kiểm định đã lâu không được kiểm tra, sửa chữa.

“Khi mua căn hộ, các hộ dân đều phải đóng 2% phí bảo trì theo quy định. Tuy nhiên, các hạng mục bảo trì gần như không được triển khai, dẫn đến hệ thống bên trong chung cư xuống cấp, hư hỏng”, cư dân chung cư C5 bày tỏ.

Theo nhiều cư dân sống tại đây, khu chung cư có 6 hệ thống thang máy. Các thang máy vận hành gần chục năm nay và thường gặp lỗi, có thời điểm dừng đột ngột khi đang di chuyển. Dù vậy, việc bảo trì định kỳ không được chủ đầu tư thực hiện đều đặn. Từ đầu tháng 12 đến nay, hệ thống thang máy đã đến hạn kiểm định nhưng vẫn chưa được kiểm tra về mức độ an toàn.

Hiện một hệ thống thang máy tại tòa nhà A2 đã hỏng, không thể sử dụng. Không chỉ thang máy, hệ thống báo cháy tại chung cư cũng có dấu hiệu xuống cấp, nhiều bình chữa cháy, một số đầu báo cháy bị vỡ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Người dân sống ở chung cư đề nghị chủ đầu tư kiểm định lại mức độ an toàn của hệ thống thang máy và những vấn đề tồn tại.

Trước thực trạng này, ngày 10/12, Ban quản lý vận hành chung cư C5 đã đưa ra thông báo đến cư dân. Trong đó nêu rõ việc Ban quản trị tòa nhà đã hết nhiệm kỳ và chưa bầu được ban quản lý mới để giải quyết các vấn đề cấp thiết. Hiện toàn bộ 6 thang máy đã đến thời gian phải kiểm định lại. Trong đó, bộ cáp thang máy chở người tại tòa A2 đã khô dầu, rơi mạt đỏ, không đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Đối với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung như máy phát điện dự phòng, máy bơm nước sinh hoạt, hệ thống PCCC & CNCH, điện, nước, bể ngầm, sân nền, gạch lát hành lang... Ban quản lý cho rằng trong tình trạng không có Ban quản trị vận hành, đại diện cư dân đứng ra quyết định, nếu bất ngờ xảy ra sự cố sẽ không có đơn vị đủ thẩm quyền xử lý. Do vậy, Ban quản lý đã tạm dừng vận hành thang máy tòa A2 để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo phường Hạc Thành cho biết đã nắm nội dung sự việc từ đơn thư phản ánh của cư dân chung cư C5. UBND phường đã cử bộ phận chuyên môn phối hợp cùng các đơn vị liên quan để làm rõ vấn đề, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho cư dân sinh sống tại đây.