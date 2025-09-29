Vụ cháu bé ném dép trúng van nước gây hư hỏng thang máy: Trách nhiệm bồi thường ra sao?

TPO - Theo luật sư, cả ban quản lý tòa nhà, gia đình cháu bé ném dép làm hỏng vòi nước đều phải có trách nhiệm. Việc bồi thường như thế nào tùy thuộc vào thiệt hại và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Liên quan đến vụ việc 3 cháu bé chơi ném dép làm vỡ van nước cứu hỏa khiến nhiều thang máy tại tòa chung cư thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công) tê liệt, dư luận quan tâm vấn đề trách nhiệm bồi thường.

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Tuấn Anh (Công ty Luật Minh Nghiêm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, trong vụ việc này cần làm rõ trách nhiệm của cả Ban quản lý tòa nhà và các em nhỏ (cha mẹ là người giám hộ). Đây cũng là cơ sở để bồi thường cho cư dân trong tòa nhà.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 149 Luật Nhà ở năm 2023 và các Điều 28, 43 về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư theo Thông tư 05/2024/TT-BXD: Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể là chủ đầu tư hoặc đơn vị khác có có đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư. Mỗi tòa nhà chung cư chỉ có 1 đơn vị quản lý vận hành để quản lý, vận hành phần sở hữu chung của tòa nhà.

Về nguyên tắc, nếu sự việc xảy ra ngoài ý muốn và chủ thể gây thiệt hại cho chung cư là người dân thì Ban Quản lý sẽ không phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Trong vụ việc này, mặc dù nguyên nhân chính khiến nước chảy là do cháu nhỏ gây ra, tuy nhiên khi nước chảy nhiều giờ mà không được xử lý kịp thời dẫn đến làm nước ngấm vào 4 thang máy, làm tăng mức độ thiệt hại.

Hiện trường các bé chơi trò ném dép

Theo quy định tại Điều 150 Luật Nhà ở năm 2023, đơn vị quản lý vận hành phải có phòng, ban thực hiện dịch vụ quản lý vận hành và có người quản lý, nhân viên trực tiếp tham quan gia công tác quản lý vận hành. Như vậy, đơn vị quản lý phải có nhân sự trực, theo dõi và giám sát hệ thống kỹ thuật, camera để phát hiện, xử lý kịp thời sự cố xảy ra.

Do đó, Ban Quản lý cần rà soát, chứng minh đã thực hiện đúng quy trình vận hành. Nếu Ban Quản lý không chứng minh được đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giám sát xử lý, có thể bị xác định là có lỗi.

Tùy vào mức độ lỗi thực tế, Ban Quản lý có thể phải liên đới chịu một phần trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra quy định tại Điều 587 Bộ luật Dân sự năm 2015, nhưng chỉ trong phạm vi lỗi quản lý, giám sát và ứng phó sự cố.

Cha mẹ bồi thường như thế nào?

Cũng theo luật sư Nguyễn Tuấn Anh, theo quy định tại Điều 586 Bộ luật Dân sự năm 2015, chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ phụ thuộc vào độ tuổi, năng lực hành vi dân sự của người thực hiện.

Luật sư Nguyễn Tuấn Anh, Công ty Luật Minh Nghiêm

Theo đó, đối với người đủ 18 tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường; người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình, nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu.

Trong vụ việc này, có 3 cháu cùng chơi, đều dưới 15 tuổi nhưng chỉ 1 cháu ném dép trúng van nước gây vỡ van nước. Do đó, về lý thì gia đình của cháu bé ném trúng phải có trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên về tình, cả 3 cháu cùng chơi với nhau nên cả 3 gia đình nên cùng ngồi lại để cùng thỏa thuận chia sẻ, phân chia mức độ bồi thường cho phù hợp, giữ gìn tình cảm cộng đồng cư dân.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần phải giám định lại chất lượng thang máy, chi phí sửa chữa thực tế chứ không phải là bồi thường cả thang máy mới, luật sư Tuấn Anh chia sẻ.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, trong lúc 3 cháu nhỏ chơi trò ném dép ở hành lang, 1 em đã ném trúng ván nước phòng cháy dẫn đến nước tràn vào thang máy. Do xử lý chậm, dẫn đến 4 thang máy bị hư hỏng, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Hiện tại, đơn vị quản lý đã khắc phục được 2 thang máy để cư dân tòa nhà có thể di chuyển, đi lại.