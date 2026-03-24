TPHCM hỗ trợ khẩn cấp gia đình nạn nhân vụ cháy quán lẩu chay

TPO - Trưa 24/3, đại diện Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng thân nhân hai mẹ con tử vong trong vụ cháy quán ăn trên đường Phạm Đăng Giảng vào tối 23/3.

Tại buổi thăm hỏi, chính quyền địa phương đã trao hỗ trợ khẩn cấp với tổng số tiền 110 triệu đồng nhằm chia sẻ phần nào mất mát với gia đình nạn nhân. Đồng thời, các đoàn thể tại địa phương cũng đang phối hợp triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ, giúp gia đình sớm vượt qua cú sốc tinh thần và ổn định cuộc sống sau biến cố.

Lãnh đạo chính quyền địa phương thăm, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 23/3, người dân phát hiện lửa và khói bùng phát bên trong quán lẩu chay nhưng cửa ngoài bị khóa trong, không thể tiếp cận. Mọi người hô hoán, đập cửa để đưa bình chữa cháy mini vào dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó bùng phát và bao trùm toàn bộ quán.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa. Lối cửa chính là lối thoát hiểm duy nhất trong nhà được phá, bên trong bàn ghế ngổn ngang, lửa chặn lối vào. Cảnh sát PCCC tiếp cận sử dụng vòi rồng dập lửa, tạo lối vào sâu bên trong tìm kiếm những người mắc kẹt.

Quán lẩu chay - nơi xảy ra vụ cháy.

Tại khu vực phòng ngủ, lực lượng cứu nạn cứu hộ phát hiện 2 mẹ con sinh năm 1978 và 2006 nên nhanh chóng đưa ra ngoài. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đã tử vong.

Đám cháy được dập tắt, quán ăn với diện tích khoảng 100m2 bị cháy cùng nhiều tài sản bên trong.

Theo nhiều người dân, quán chay nói trên là công trình vừa sử dụng làm nhà ở, vừa kết hợp kinh doanh, hoạt động khoảng 5 năm nay. Hàng ngày, quán mở cửa từ sáng sớm đến khoảng 20 giờ thì ngưng.

Hiện trường vụ cháy quán cơm chay.

Sau khi đóng cửa, 2 mẹ con chủ quán dọn dẹp rồi ngủ nghỉ ngay tại quán. Đám cháy xuất phát từ khu vực phía trước, trong khi các nạn nhân ngủ ở phòng ngủ phía sau nên có thể không phát hiện kịp thời, không thoát ra được và bị ngạt khói.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy thương tâm nói trên.