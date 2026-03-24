Đà Nẵng: Vỉa hè bị lấn chiếm, khó giải vì bài toán sinh kế

TPO - Tại nhiều tuyến đường trung tâm TP. Đà Nẵng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng câu chuyện “trả lại vỉa hè cho người đi bộ” vẫn chưa có lời giải dứt điểm.

Lo ngại sinh kế

Ghi nhận của phóng viên trên các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Văn Thoại, Yên Bái, Hùng Vương, Trần Phú... (TP. Đà Nẵng), tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng để kinh doanh, buôn bán diễn ra khá phổ biến. Bàn ghế, xe đẩy, biển hiệu bày tràn lan, thu hẹp lối đi, buộc người đi bộ phải xuống lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều quán ăn, quán cà phê tận dụng vỉa hè, lối đi chung để đặt bàn ghế, dựng biển hiệu, gây cản trở việc đi lại của người dân, du khách. Có đoạn, toàn bộ vỉa hè bị chiếm dụng, xe máy dựng kín lối, người đi bộ gần như không còn khoảng trống để di chuyển buộc phải xuống lòng đường.

Bà Thanh Mai (trú quận Hải Châu) cho biết, vỉa hè vốn là không gian dành cho người đi bộ nhưng lâu nay bị chiếm dụng quá nhiều. “Có lúc tôi phải đi xuống lòng đường, rất nguy hiểm. Khi lực lượng chức năng ra quân thì trật tự được lập lại, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn lại tái diễn. Cần làm quyết liệt và duy trì thường xuyên hơn”, bà Mai nói.

Vỉa hè bị hàng quán chiếm dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ở góc nhìn khác, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ cho rằng vỉa hè là nguồn sinh kế quan trọng. Anh M. (hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Văn Thoại) chia sẻ, phần lớn người buôn bán nhỏ phụ thuộc vào vỉa hè để duy trì thu nhập. “Nếu cấm hoàn toàn thì rất khó khăn. Mong thành phố có giải pháp hỗ trợ hoặc bố trí khu vực kinh doanh phù hợp”, anh nói.

Chị Phạm Thị L., một người bán hàng rong khu vực trung tâm, cho biết nếu cấm hoàn toàn việc buôn bán trên vỉa hè, nhiều người sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kế sinh nhai khác. Theo chị, nếu được bố trí khu vực buôn bán riêng, sẽ đảm bảo được trật tự, vừa giúp người lao động yên tâm hơn”, chị chia sẻ.

Nhiều đoạn vỉa hè vẫn đảm bảo chừa lối đi thông thoáng cho người đi bộ.

Sẽ đảm bảo hài hòa

Trước thực trạng trên, chính quyền các địa phương cho biết công tác lập lại trật tự vỉa hè đang được triển khai thường xuyên, đồng thời tìm giải pháp hài hòa giữa quản lý đô thị và đảm bảo sinh kế cho người dân.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, cho hay việc đảm bảo trật tự vỉa hè là nhiệm vụ được thực hiện liên tục. Theo ông, địa phương đang tiến hành phân loại từng tuyến đường, tổ chức kẻ vạch lại vỉa hè nhằm xác định rõ khu vực dành cho người đi bộ và phạm vi được phép sử dụng tạm thời. Cách làm này vừa đảm bảo không gian lưu thông, vừa tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ.

Trong khi đó, lãnh đạo phường An Khê cho biết, việc lập lại trật tự vỉa hè không phải là bài toán dễ thực hiện. Thực tế, một bộ phận lớn người dân vẫn phụ thuộc vào hoạt động buôn bán trên vỉa hè để mưu sinh, nên nếu siết chặt quản lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nhiều hộ gia đình. Ngoài ra, thói quen kinh doanh trên vỉa hè đã tồn tại lâu năm, gắn với đời sống đô thị, vì vậy việc thay đổi hay chuyển đổi sinh kế không thể thực hiện trong thời gian ngắn.

Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh. Mục tiêu đặt ra là tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, trong đó hướng tới 100% xã, phường đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Qua đó, góp phần hình thành không gian đô thị thông thoáng, văn minh, nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời thúc đẩy phát triển các hoạt động dịch vụ du lịch, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng.

Việc lập lại trật tự vỉa hè được kỳ vọng không chỉ tạo diện mạo đô thị khang trang, thông thoáng mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, cải thiện hình ảnh thành phố trong mắt du khách, hướng đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị văn minh, đáng sống.