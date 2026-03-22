Sống khổ vì ngóng nước sạch từ đường ống cấp nhưng cả năm chưa được giọt nào

TPO - Dù hệ thống đường ống đã được đầu tư, kéo ngang trước cửa nhà gần năm nay, nhưng hơn hàng chục hộ dân ở ấp Thanh Tùng (xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau) vẫn chưa được dùng một giọt nước sạch từ đường ống cấp. Trong khi đó, đây là vùng đất bà con dù khoan giếng cũng không có được nước ngọt.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thành Văn - Bí thư chi bộ ấp Thanh Tùng (xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau) cho biết, nhiều năm qua người dân nơi đây không thể khoan được nước ngọt. Hầu hết trữ nước từ mùa mưa cho mùa khô dùng. Dù vậy, hễ đến mùa khô, tình trạng "khát" nước lại tái diễn, buộc bà con phải chi tiền triệu để mua nước ngọt, vô cùng tốn kém.

Theo ông Văn, đầu năm 2025, bà con ấp Thanh Tùng vui mừng khi đường ống cấp nước sạch kéo ngang nhà. Nhưng tới nay đã 1 năm chưa thấy nước về.

Bà Bùi Thị Vẹn (ngụ ấp Thanh Tùng) than thở: “Biết có đường ống nước về, dù nhà nghèo, tôi cũng đi mua nợ ống về đấu đưa nước vào nhà, nhưng làm xong ống đã lâu không thấy nước đâu”.

Cùng cảnh ngộ, chị Võ Thị Thơ (ấp Thanh Tùng) cho biết, chị về làm dâu ở đây đã 10 năm nhưng chưa từng có giọt nước máy để xài. Thiếu nước, bà con đành phải dùng nước ao, đìa tắm giặt, rồi mới lấy nước sạch trữ trong chum vại, mua từ ghe tráng lại người.

“Năm trước, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau vào khảo sát, có hỗ trợ hai bồn chứa nước mưa cho bà con, nhưng chừng đó chẳng thấm tháp vào đâu. Mỗi tuần, tiền mua nước rất tốn kém, nhưng có khi ghe nước không về cũng không có để mua”, chị Thơ nói.

Theo UBND xã Biển Bạch, thời gian qua, xã nhận được phản ánh của các hộ dân các ấp tình trạng thiếu nước, nước không đảm bảo chất lượng. Một số nơi có ống nhưng chưa được cấp nước về.

Ông Lê Văn Dãy - Phó Chủ tịch UBND xã Biển Bạch xác nhận, mùa khô năm nay toàn xã vẫn còn khoảng 100 hộ gặp khó khăn về nước sinh hoạt, chỉ canh hứng nước được vào ban đêm đối với những hộ có nước nối mạng. Riêng khoảng 40 hộ ở ấp Thanh Tùng dù đã kéo ống, lắp đồng hồ nhưng tới nay không có giọt nước nào, phải mua nước từ ghe để dùng.

Lý giải nguyên nhân tình trạng trên, ông Lê Công Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau cho hay, do đường ống kéo đi quá xa trạm đầu nguồn, nên áp lực nước giảm mạnh, nước không về tới các hộ cuối nguồn.

Ông Nguyên cho hay, nếu thời gian tới chưa khắc phục được, trung tâm sẽ phối hợp với Trung tâm Nước sạch tỉnh An Giang để lên phương án hỗ trợ cấp nước cho bà con ở khu vực cuối tuyến.