Lào Cai đề xuất xử lý nợ, tính phương án giải thể Bệnh viện GTVT Yên Bái

TPO - Bệnh viện GTVT Yên Bái dừng hoạt động từ giữa năm 2024, tồn đọng nợ lương, bảo hiểm do không tự chủ được tài chính. Trong buổi làm việc với Bộ Xây dựng, tỉnh Lào Cai đề xuất xử lý dứt điểm các khoản nợ, đồng thời tính phương án giải thể đơn vị để sớm hoàn tất bàn giao về địa phương quản lý.

Ngày 24/3, UBND tỉnh Lào Cai làm việc với Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn dẫn đầu nhằm trao đổi, thống nhất phương án tiếp nhận, bàn giao Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái về địa phương quản lý.

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Lào Cai và Đoàn công tác Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo, từ ngày 1/6/2024, Bệnh viện GTVT Yên Bái đã đề nghị tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh do không có người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật theo quy định. Trước đó, đơn vị cũng không đảm bảo chi thường xuyên trong các năm 2021–2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dẫn đến tồn tại các khoản nợ lương và bảo hiểm xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước phát biểu.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước cho biết, việc tiếp nhận bệnh viện được thực hiện theo Quyết định 1922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại Cục Y tế GTVT. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều vướng mắc do mức độ tự chủ của bệnh viện không đạt yêu cầu, không thể cân đối tài chính.

Trước thực tế này, tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Tài chính xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép xử lý các khoản nợ, đồng thời cho phép giải thể đơn vị. Cùng với đó, tỉnh kiến nghị đánh giá lại giá trị tài sản để có phương án xử lý dứt điểm các tồn tại. Địa phương cũng cam kết bố trí việc làm phù hợp cho đội ngũ viên chức của bệnh viện theo đúng chuyên môn.

Về phía Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lào Cai để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình bàn giao. Trên cơ sở đề xuất của địa phương, Bộ sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền nhằm sớm có cơ chế giải quyết dứt điểm các tồn tại hiện nay.

Hiện trạng bệnh viện GTVT Yên Bái tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh, hơn 4 năm qua, cán bộ, viên chức Bệnh viện GTVT Yên Bái không được trả lương, bảo hiểm xã hội chậm đóng do thiếu kinh phí, xuất phát từ việc bàn giao giữa Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) và địa phương kéo dài, chưa dứt điểm. Từ tháng 6/2024, bệnh viện phải dừng hoạt động, cơ sở vật chất xuống cấp, gây lãng phí; đơn vị hiện còn nợ gần 8 tỷ đồng, gồm lương, bảo hiểm và các khoản nợ nhà cung cấp.

Đến đầu tháng 2/2026, tỉnh Lào Cai đã đồng ý tiếp nhận 14 viên chức để bố trí về cơ sở y tế tuyến xã. Tuy nhiên, phía Cục Y tế GTVT đề nghị thực hiện bàn giao nhân sự sau khi hoàn tất tiếp nhận, điều chuyển tài sản. Các cán bộ, viên chức mong muốn quá trình bàn giao được đẩy nhanh để sớm ổn định việc làm, thu nhập.