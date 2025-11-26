Lào Cai tiếp nhận nhân sự Bệnh viện GTVT sau phản ánh của Báo Tiền Phong

TPO - Sau khi Báo Tiền Phong phản ánh tình trạng nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài tại Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Yên Bái cũ, Sở Y tế Lào Cai đã rà soát và phản hồi đơn của tập thể cán bộ, viên chức của Bệnh viện, đồng thời đề xuất hướng xử lý dứt điểm.

Theo văn bản phản hồi tập thể cán bộ, viên chức bệnh viện GTVT Yên Bái, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc bàn giao bệnh viện về địa phương.

Theo đó, từ khi được giao tự chủ đến năm 2023, mức độ tự chủ của Bệnh viện GTVT Yên Bái giảm dần qua từng năm, nhưng không được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) điều chỉnh. Nguồn thu không đủ bù chi khiến bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính kéo dài.

Đáng chú ý, đơn vị mới đóng bảo hiểm cho viên chức và người lao động đến hết tháng 10/2021; từ đó đến nay không còn khả năng nộp BHXH cho viên chức, người lao động. Đến thời điểm rà soát, bệnh viện có 32 viên chức, mức tự chủ năm 2023 chỉ đạt khoảng 14% nhưng không được giao biên chế.

Từ ngày 1/6/2023, Bảo hiểm xã hội Yên Bái (nay thuộc tỉnh Lào Cai) dừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với bệnh viện, khiến đơn vị chỉ còn duy trì khám, chữa bệnh dịch vụ theo mô hình thu nhỏ.

Hiện trạng Bệnh viện GTVT xuống cấp trầm trọng.

Cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị hỏng hóc. Nợ lương, phụ cấp và nợ các nhà cung cấp tiếp tục tăng. Đến ngày 30/9/2025, tổng nợ phải trả đã lên tới hơn 7,75 tỷ đồng, chưa tính tiền thuê đất.

Trong năm 2024, UBND tỉnh Yên Bái từng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải (cũ)điều chỉnh mức tự chủ, bố trí biên chế, giải quyết công nợ và sửa chữa trang thiết bị trước khi bàn giao bệnh viện về tỉnh quản lý. Tuy nhiên, đến tháng 5/2024, các nội dung này vẫn chưa được phản hồi.

Tại cuộc làm việc ngày 5/6/2024 giữa Bộ GTVT và tỉnh Yên Bái, hai bên cùng thống nhất bệnh viện không đủ khả năng tự chủ và nếu tiếp tục hoạt động, số nợ sẽ tiếp tục tăng. Sau đó, UBND tỉnh Yên Bái đã đề nghị Bộ GTVT báo cáo Chính phủ cho giải thể bệnh viện và xử lý toàn bộ công nợ.

Đến nay, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) vẫn chưa giải quyết dứt điểm các kiến nghị nêu trên.

Nhiều trang thiết bị hư hỏng, không sử dụng.

Ngày 16/10/2025, Sở Y tế Lào Cai cùng các ngành liên quan đã họp và thống nhất đề xuất UBND tỉnh Lào Cai báo cáo Trung ương một số nội dung: Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ cho giải thể Bệnh viện GTVT Yên Bái và xử lý toàn bộ công nợ, hoặc có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính nếu chuyển nợ về địa phương; Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh Lào Cai rà soát, thẩm định lại giá trị tài sản của bệnh viện trước khi bàn giao về tỉnh Lào Cai quản lý.

Sau khi giải thể, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp nhận toàn bộ 16 viên chức còn lại (tính đến 30/9/2025) và bố trí về các đơn vị sự nghiệp y tế đang thiếu nhân lực.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế Lào Cai cho biết, trong thời gian chờ Bộ Xây dựng xử lý vướng mắc, tỉnh Lào Cai đã chủ động tiếp nhận 8 viên chức sang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và đang tiếp tục xem xét tiếp nhận thêm 1 người.

Đại diện cán bộ, viên chức bệnh viện cũng thông tin cho phóng viên rằng họ cũng đồng thuận với phương án giải thể bệnh viện nhưng mong muốn đồng thời được bố trí công việc mới.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã phản ánh, hơn 4 năm qua cán bộ, viên chức Bệnh viện GTVT Yên Bái ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai không được trả lương. Việc đóng bảo hiểm xã hội bị chậm, cơ sở vật chất và thiết bị y tế xuống cấp nghiêm trọng.

Nguyên nhân chính xuất phát từ việc bàn giao bệnh viện giữa Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) kéo dài nhiều năm và chưa được giải quyết dứt điểm.