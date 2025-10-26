Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Diễn biến mới nhất vụ bệnh viện công tại Lào Cai hơn 4 năm không trả lương

Thành Đạt
TPO - Cục Y tế Giao thông vận tải (GTVT) thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm trông coi, bảo quản, chống thất thoát, xuống cấp tài sản của Bệnh viện GTVT Yên Bái trước khi hoàn thành bàn giao cho UBND tỉnh Lào Cai.

Như Tiền Phong đã phản ánh, hơn 4 năm qua, cán bộ, viên chức Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Yên Bái (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) không được trả lương, việc đóng bảo hiểm xã hội bị chậm, cơ sở vật chất và thiết bị y tế xuống cấp nghiêm trọng.

1-35.jpg
Cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện GTVT Yên Bái xuống cấp nghiêm trọng.

Mới đây, ngày 24/10, Bộ Xây dựng tiếp tục có văn bản số 12175/BXD-KHTC gửi Cục Y tế GTVT và bệnh viện GTVT Yên Bái về việc trông coi, bảo quản tài sản và tổ chức bàn giao cơ sở y tế này.

Theo văn bản, thực hiện Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại Cục Y tế GTVT thuộc Bộ GTVT, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2182/QĐ-BTC và văn bản số 9377/BTC-QLCS ngày 26/6/2025 về việc điều chuyển tài sản của cơ sở khám, chữa bệnh (Bệnh viện GTVT Yên Bái) về UBND tỉnh Yên Bái (nay là UBND tỉnh Lào Cai) quản lý.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 6204/BXD-KHTC ngày 2/7/2025 gửi UBND tỉnh Lào Cai và Cục Y tế GTVT về việc triển khai tổ chức bàn giao, tiếp nhận cơ sở y tế này. Tiếp đến, ngày 17/10/2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có văn bản số 11853/BXD-KHTC đề nghị Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện GTVT Yên Bái theo Quyết định số 1922/QĐ-TTg và tài sản theo Quyết định số 2182/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Trong văn bản mới nhất, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Y tế GTVT tiếp nhận bàn giao Bệnh viện GTVT Yên Bái trong thời gian chưa hoàn thành việc chuyển về UBND tỉnh Lào Cai quản lý, Cục Y tế GTVT có trách nhiệm tổ chức trông coi, bảo quản, chống thất thoát, xuống cấp tài sản của Bệnh viện GTVT Yên Bái.

Đồng thời, Cục Y tế GTVT có trách nhiệm tích cực, chủ động phối hợp, làm việc với UBND tỉnh Lào Cai để bàn giao dứt điểm bệnh viện theo Quyết định số 1922/QĐ-TTg và Quyết định số 2182/QĐ-BTC; đồng thời tiếp tục giải quyết các nội dung còn tồn tại của Bệnh viện GTVT Yên Bái trong thời gian qua.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Y tế GTVT, Bệnh viện GTVT Yên Bái khẩn trương, nghiêm túc thực hiện; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong việc quản lý, bảo quản tài sản nhà nước.

Thành Đạt
#Vấn đề quản lý tài sản công #Bệnh viện GTVT Yên Bái #Chậm bàn giao cơ sở y tế #Tình trạng xuống cấp bệnh viện #Chế độ lương và bảo hiểm y tế #Chuyển giao tài sản giữa các bộ ngành #Quản lý #bảo quản tài sản nhà nước #Trách nhiệm pháp lý trong quản lý tài sản #Chỉ đạo của Bộ Xây dựng

