Công an xã Mù Cang Chải mở sổ tiết kiệm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Ba chị em Giàng Thị Lù (SN 2015), Giàng Anh Thương (SN 2018) và Giàng A Tông (SN 2024) rơi vào cảnh mồ côi sau khi bố qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ đi lấy chồng mới ở tỉnh Điện Biên. Hiện các cháu đang được bà nội ở thôn Dào Xa (xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai) chăm sóc trong điều kiện hết sức thiếu thốn. Sinh kế của 4 bà cháu chỉ trông chờ vào 6 - 7 bao thóc mỗi năm.
Dưới sự chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ Công an xã, Chi đoàn Thanh niên đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ cho 3 cháu một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Tuy con số không quá lớn nhưng đây là nguồn tiết kiệm quý giá, là khoản dự phòng để các cháu có thêm bát cơm có thịt, có thêm cuốn sách, tấm áo mới để yên tâm đến trường.
Đại diện Công an xã cho biết, đây là nguồn “sinh kế”, là lời cam kết đồng hành cùng các cháu trên hành trình tìm kiếm con chữ, không để ai phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.
Qua hoạt động này, lực lượng Công an cũng đề nghị chính quyền địa phương và nhà trường tiếp tục duy trì sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên cho gia đình.