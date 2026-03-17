Hơn 3,2 tỷ đồng xây cầu cho vùng khó: Lan tỏa giá trị giáo dục từ lòng nhân ái

Ngày 16/3, Lễ hội Mùa Xuân 2026 do Trường Ngôi Sao Hoàng Mai tổ chức đã khép lại, ghi dấu ấn với hoạt động gây quỹ thiện nguyện đạt hơn 3,2 tỷ đồng để xây dựng cầu dân sinh tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo Ban tổ chức, tổng số tiền huy động được là 3.223.572.000 đồng, từ sự chung tay của cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh và các đối tác. Nguồn lực này sẽ được sử dụng để xây dựng một cây cầu tại tỉnh Lạng Sơn.

Đây là cây cầu thứ 5 trong hành trình thiện nguyện kéo dài 3 năm qua của cộng đồng Ngôi Sao Hoàng Mai, nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người dân vùng sâu, vùng xa. Dự kiến, cây cầu tại Lạng Sơn sẽ được xây dựng trên sông Kỳ Cùng, phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 6.000 người dân hai bên bờ, đặc biệt giúp học sinh đến trường an toàn hơn trong mùa mưa lũ.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng, hoạt động thiện nguyện tại nhà trường còn được xác định là một phương thức giáo dục nhân cách. Thông qua việc trực tiếp tham gia gây quỹ, tổ chức gian hàng, triển khai các dự án cá nhân và đóng góp từ chính nguồn tiết kiệm của mình, học sinh được trải nghiệm thực tế về trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và ý thức phụng sự.

Những bài học này không nằm trên trang sách mà được hình thành từ hành động cụ thể, nơi mỗi đóng góp dù nhỏ cũng góp phần tạo nên giá trị lớn cho cộng đồng.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là dự án thiện nguyện của em Vũ Nguyễn Hà My (15 tuổi). Từ bức tranh đạt giải quốc tế, Hà My cùng gia đình đã phát triển thành 500 chiếc khăn lụa nghệ thuật. Toàn bộ doanh thu 88,2 triệu đồng được đóng góp cho hoạt động xây cầu.

Dự án không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn truyền tải thông điệp về trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ, khi sáng tạo nghệ thuật trở thành một cách thức đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Ban tổ chức cho biết, kết quả đạt được từ lễ hội là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng trong môi trường giáo dục, nơi các giá trị nhân ái được nuôi dưỡng và lan tỏa.

Lễ hội khép lại, nhưng hành trình thiện nguyện vẫn tiếp tục. Tại Lạng Sơn, cây cầu mới đang dần hình thành, mang theo dấu ấn của hàng nghìn tấm lòng đã lựa chọn hành động vì cộng đồng.

Thông qua những hoạt động này, nhà trường kỳ vọng góp phần xây dựng một thế hệ học sinh không chỉ vững kiến thức mà còn có ý thức trách nhiệm xã hội, sẵn sàng sẻ chia và cống hiến.