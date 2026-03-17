Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hơn 3,2 tỷ đồng xây cầu cho vùng khó: Lan tỏa giá trị giáo dục từ lòng nhân ái

P.V

Ngày 16/3, Lễ hội Mùa Xuân 2026 do Trường Ngôi Sao Hoàng Mai tổ chức đã khép lại, ghi dấu ấn với hoạt động gây quỹ thiện nguyện đạt hơn 3,2 tỷ đồng để xây dựng cầu dân sinh tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo Ban tổ chức, tổng số tiền huy động được là 3.223.572.000 đồng, từ sự chung tay của cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh và các đối tác. Nguồn lực này sẽ được sử dụng để xây dựng một cây cầu tại tỉnh Lạng Sơn.

Đây là cây cầu thứ 5 trong hành trình thiện nguyện kéo dài 3 năm qua của cộng đồng Ngôi Sao Hoàng Mai, nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người dân vùng sâu, vùng xa. Dự kiến, cây cầu tại Lạng Sơn sẽ được xây dựng trên sông Kỳ Cùng, phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 6.000 người dân hai bên bờ, đặc biệt giúp học sinh đến trường an toàn hơn trong mùa mưa lũ.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng, hoạt động thiện nguyện tại nhà trường còn được xác định là một phương thức giáo dục nhân cách. Thông qua việc trực tiếp tham gia gây quỹ, tổ chức gian hàng, triển khai các dự án cá nhân và đóng góp từ chính nguồn tiết kiệm của mình, học sinh được trải nghiệm thực tế về trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và ý thức phụng sự.

Những bài học này không nằm trên trang sách mà được hình thành từ hành động cụ thể, nơi mỗi đóng góp dù nhỏ cũng góp phần tạo nên giá trị lớn cho cộng đồng.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là dự án thiện nguyện của em Vũ Nguyễn Hà My (15 tuổi). Từ bức tranh đạt giải quốc tế, Hà My cùng gia đình đã phát triển thành 500 chiếc khăn lụa nghệ thuật. Toàn bộ doanh thu 88,2 triệu đồng được đóng góp cho hoạt động xây cầu.

Dự án không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn truyền tải thông điệp về trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ, khi sáng tạo nghệ thuật trở thành một cách thức đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Ban tổ chức cho biết, kết quả đạt được từ lễ hội là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng trong môi trường giáo dục, nơi các giá trị nhân ái được nuôi dưỡng và lan tỏa.

Lễ hội khép lại, nhưng hành trình thiện nguyện vẫn tiếp tục. Tại Lạng Sơn, cây cầu mới đang dần hình thành, mang theo dấu ấn của hàng nghìn tấm lòng đã lựa chọn hành động vì cộng đồng.

Thông qua những hoạt động này, nhà trường kỳ vọng góp phần xây dựng một thế hệ học sinh không chỉ vững kiến thức mà còn có ý thức trách nhiệm xã hội, sẵn sàng sẻ chia và cống hiến.

#quỹ thiện nguyện #xây cầu #Lạng Sơn #giáo dục nhân ái #học sinh #cộng đồng #Trường Ngôi Sao Hoàng Mai

