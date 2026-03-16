Diễn đàn trao đổi học thuật, lan tỏa tri thức

Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột quy tụ hơn 900 đại biểu, cùng hàng trăm chuyên gia, giảng viên, bác sĩ đầu ngành đến từ nhiều bệnh viện lớn trên cả nước. Hội nghị năm nay diễn ra nhiều phiên chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào nhiều lĩnh vực, bên cạnh đó những phiên báo cáo tiếng anh để lại nhiều ấn tượng. Đây không chỉ là diễn đàn học thuật, mà còn là cầu nối lan tỏa tri thức, thúc đẩy hợp tác và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực y tế.

Ngày 15/3, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026. Đây sự kiện khoa học trọng điểm thường niên được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung chuyên môn và công tác tổ chức.

Hội nghị có sự tham gia hơn 900 đại biểu, cùng hàng trăm chuyên gia, giảng viên, bác sĩ đầu ngành đến từ nhiều bệnh viện lớn trên cả nước như: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội và Bệnh viện Trung ương Huế.... Với 108 báo cáo khoa học chuyên sâu. Hội nghị không chỉ là diễn đàn học thuật quan trọng để chia sẻ tri thức y khoa hiện đại mà còn đánh dấu chặng đường 4 năm phát triển và khẳng định uy tín của bệnh viện tại khu vực Tây Nguyên.

BS.CKII. Võ Minh Thành – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, BS.CKII. Võ Minh Thành – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ, với tinh thần đổi mới và phát triển bền vững, Hội nghị Khoa học thường niên tiếp tục khẳng định cam kết của bệnh viện trong việc tiên phong ứng dụng các kỹ thuật cao, cập nhật xu hướng y khoa hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.”

Hội nghị năm nay diễn ra với nhiều phiên chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực: Sản khoa – Hỗ trợ sinh sản: Cập nhật các kỹ thuật tiên tiến như chẩn đoán trước sinh, can thiệp bào thai, bảo tồn khả năng sinh sản và kỹ thuật nuôi trưởng thành noãn trong ống nghiệm (IVM).

Can thiệp điện quang: Thảo luận các phương pháp can thiệp nội mạch ít xâm lấn, điển hình như nút mạch điều trị phì đại tuyến tiền liệt, đồng thời mở ra các định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh.

Gan – Mật – Tụy: Cập nhật xu hướng mới trong tầm soát và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), nhấn mạnh vai trò của AI, sinh học phân tử và mô hình hội chẩn đa chuyên khoa (MDT) nhằm cá thể hóa phác đồ điều trị.

Ngoại khoa: Nhiều báo cáo giá trị về điều trị ung thư đại trực tràng, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật ngoại thần kinh như u tuyến yên, bệnh Parkinson, cùng các kỹ thuật can thiệp cột sống hiện đại.

Nội khoa và Hồi sức tích cực – Chống độc: Phân tích các ca lâm sàng phức tạp và cập nhật phác đồ điều trị Hen phế quản, COPD, nhồi máu cơ tim, cũng như các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu cho bệnh nhân sốt nặng, suy thận cấp tại khoa Hồi sức tích cực.

Bên cạnh đó, hội nghị còn ghi dấu ấn với phiên báo cáo tiếng anh và các phiên báo cáo của nhiều chuyên khoa khác như Nhi khoa, Tai Mũi Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Gây mê hồi sức. Khối Dược – Xét nghiệm và Điều dưỡng – Quản lý chất lượng cũng mang đến nhiều chia sẻ thiết thực về cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, góp phần nâng cao an toàn và sự hài lòng của người bệnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các gian hàng trưng bày thiết bị, vật tư y tế và công nghệ hiện đại đã mang lại góc nhìn trực quan về những tiến bộ trong lĩnh vực y học, đồng thời tạo cơ hội kết nối, hợp tác giữa các đơn vị y tế, doanh nghiệp và các chuyên gia. Bên cạnh giá trị học thuật, hội nghị còn nhận được sự đồng hành của nhiều tập đoàn và công ty y tế – dược phẩm uy tín trong và ngoài nước.

Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột không chỉ là diễn đàn học thuật, mà còn là cầu nối lan tỏa tri thức, thúc đẩy hợp tác và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực y tế. Những kinh nghiệm và kiến thức được chia sẻ tại hội nghị được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn y khoa, đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực Tây Nguyên và cả nước.