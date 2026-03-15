Nam sinh lớp 9 trượt chân đuối nước khi qua đập tràn trong đêm

TPO - Một nam sinh lớp 9 tại Quảng Trị không may trượt chân rơi xuống khu vực đập tràn khi đang đi cùng bạn trong đêm. Dù được bạn bè và người dân nỗ lực cứu vớt, nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Chiều 15/3, lãnh đạo Trường THCS Quảng Thuận (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, một học sinh của trường vừa tử vong do đuối nước sau khi rơi xuống khu vực đập tràn vào tối hôm trước.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 14/3, em Đ.T.Nh., (học sinh lớp 9A, Trường THCS Quảng Thuận) cùng hai người bạn đi từ nhà ở phường Bắc Gianh lên khu vực phường Ba Đồn. Khi đến đập tràn nằm giữa phường Quảng Phong và phường Ba Đồn (cũ), em không may trượt chân rơi xuống nước.

Hai người bạn đi cùng đã cố gắng kéo Nh. lên nhưng không thành, sau đó hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động thợ lặn và phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thi thể em Nh. được tìm thấy dưới khu vực đập tràn, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Liên quan đến tai nạn thương tâm nói trên, một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng, nam sinh buồn chán chuyện gia đình đã nhảy sông tự vẫn để câu like, khiến câu chuyện thêm đau lòng.