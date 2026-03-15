Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Nam sinh lớp 9 trượt chân đuối nước khi qua đập tràn trong đêm

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một nam sinh lớp 9 tại Quảng Trị không may trượt chân rơi xuống khu vực đập tràn khi đang đi cùng bạn trong đêm. Dù được bạn bè và người dân nỗ lực cứu vớt, nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Chiều 15/3, lãnh đạo Trường THCS Quảng Thuận (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, một học sinh của trường vừa tử vong do đuối nước sau khi rơi xuống khu vực đập tràn vào tối hôm trước.

img-0597.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 14/3, em Đ.T.Nh., (học sinh lớp 9A, Trường THCS Quảng Thuận) cùng hai người bạn đi từ nhà ở phường Bắc Gianh lên khu vực phường Ba Đồn. Khi đến đập tràn nằm giữa phường Quảng Phong và phường Ba Đồn (cũ), em không may trượt chân rơi xuống nước.

Hai người bạn đi cùng đã cố gắng kéo Nh. lên nhưng không thành, sau đó hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động thợ lặn và phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thi thể em Nh. được tìm thấy dưới khu vực đập tràn, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Liên quan đến tai nạn thương tâm nói trên, một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng, nam sinh buồn chán chuyện gia đình đã nhảy sông tự vẫn để câu like, khiến câu chuyện thêm đau lòng.

#Quảng Trị #đập tràn #trượt chân #đuối nước #nam sinh lớp 9 #tai nạn thương tâm #tử vong #lời đồn

Xem thêm

Cùng chuyên mục