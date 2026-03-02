Từ lằn ranh sống thực vật đến những bước chân hồi sinh của bé trai 3 tuổi đuối nước

Bị đuối nước gần 20 phút, não thiếu oxy nặng, từng được tiên lượng tử vong và sống thực vật, bé trai 3 tuổi ở Thái Nguyên nay đã có thể tự đi lại, nói cười với mọi người. Hành trình hồi sinh từ diệu kỳ ấy không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình, mà còn mở ra hy vọng mới trong điều trị tổn thương não do thiếu oxy ở trẻ nhỏ.

Ba tháng trước, Trần Quang Minh (3 tuổi, Thái Nguyên) nằm bất động trên giường bệnh, ánh mắt mở nhưng vô hồn, tứ chi gần như liệt, không nói, không khóc. Gia đình từng được các bác sĩ thông báo tiên lượng rất nặng, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Tai nạn xảy ra chiều 25/10/2025. Minh bị đuối nước khoảng 20 phút dưới ao sau nhà. Khi được phát hiện, bé nổi úp mặt trên mặt nước, môi tím tái, da nhợt nhạt. Người nhà hô hoán, sơ cứu liên tục 15–20 phút nhưng bé gần như không có phản ứng rõ rệt. Tại bệnh viện tuyến tỉnh rồi chuyển lên tuyến trung ương, nguy cơ tử vong được cảnh báo do não thiếu oxy kéo dài. Gia đình từng được giải thích về khả năng ngừng thở máy để đưa con về.

Hình ảnh bé Minh trước khi điều trị tại BVĐK Hồng Ngọc

“Lúc đó chúng tôi gần như sụp đổ. Nhìn con nằm im, không biết gì xung quanh, tim tôi như thắt lại. Tôi chỉ biết cầu mong con mở mắt nhìn mình một lần nữa”, mẹ bé nghẹn ngào nhớ lại.

Đến ngày thứ 6, Minh bất ngờ mở mắt, cử động nhẹ chân và dần cai được máy thở. Tuy nhiên, di chứng não để lại vô cùng nặng nề: bé không phản ứng với môi trường xung quanh, liệt không hoàn toàn tứ chi, tay phải yếu nhiều hơn, đầu thường ngửa ra sau, mất hết các vận động thô. Tiên lượng bại não hoặc sống thực vật được đặt ra.

Không chấp nhận buông xuôi, ngày 18/11/2025, gia đình đưa Minh đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tìm thêm cơ hội. Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định áp dụng phác đồ oxy cao áp kết hợp phục hồi chức năng tích cực - một hướng tiếp cận còn khá mới với bệnh nhi tổn thương não do thiếu oxy.

BSCKI. Đinh Văn Hào – Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng – cho biết: “Đây không chỉ là một phép màu mà là thành quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc. Y văn thế giới và Việt Nam mới ghi nhận một vài trường hợp thành công, chủ yếu ở người lớn. Với bệnh nhi, chúng tôi phải tính toán rất kỹ liều oxy, lựa chọn mức áp suất 3 PSI trong 45–60 phút mỗi phiên, 5 phiên/tuần, đồng thời tập phục hồi chức năng song song”.

Theo bác sĩ Hào, tổn thương não do thiếu oxy không đồng nghĩa toàn bộ tế bào thần kinh đã hoại tử. “Trong nhiều trường hợp vẫn tồn tại vùng ‘tranh tối tranh sáng’ – nơi tế bào bị ức chế chức năng nhưng chưa chết hẳn. Oxy cao áp giúp tăng lượng oxy hòa tan trong huyết tương, cải thiện tưới máu não, giảm phù nề và tạo điều kiện cho những tế bào còn khả năng hồi phục được kích hoạt trở lại”. Ông cũng nhấn mạnh, ở trẻ nhỏ, não bộ có tính mềm dẻo thần kinh cao; nếu can thiệp trong “thời điểm vàng” 3–6 tháng sau biến cố, khả năng tái tổ chức và phục hồi chức năng sẽ tốt hơn.

Bà và bé Minh tại phòng điều trị bằng oxy cao áp

Những thay đổi đầu tiên đến chậm nhưng rõ ràng. Sau 10 ngày điều trị, Minh bắt đầu có phản xạ với âm thanh. Sau 4 buổi oxy cao áp, bé có thể nâng đầu và một phần thân mình trong vài phút. Khoảng 1,5 tháng sau, Minh ngồi vững, có thể buông một tay khi ngồi, đứng trong thời gian ngắn khi có trợ giúp, biết biểu đạt nhu cầu như đói, khát, muốn đi vệ sinh và nói được nhiều từ hơn.

“Lần đầu tiên nghe con nói lại một từ đơn, tôi òa khóc. Chỉ một tiếng thôi mà như cả thế giới quay trở lại”, mẹ bé kể.

Kỹ thuật viên tại BVĐK Hồng Ngọc hỗ trợ tập phục hồi chức năng cho bé Minh.

Đến gần 2 tháng điều trị, Minh có thể vịn đứng không cần trợ giúp, giao tiếp tốt, nói câu dài gần tương đương trước tai nạn, thị giác cải thiện rõ rệt. Và đến ngày 24/2/2026, tròn 3 tháng kể từ khi bắt đầu liệu trình, cậu bé đã tự đi lại, ánh mắt linh hoạt, chủ động tìm đồ chơi và gọi người thân.

BS Hào chia sẻ thêm: “Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ giữa lợi ích và nguy cơ, theo dõi sát các chỉ số an toàn trước khi triển khai. Quyết định điều trị dựa trên cơ sở khoa học, kinh nghiệm lâm sàng và niềm tin rằng khi còn một cơ hội, dù nhỏ, vẫn phải nỗ lực giành lại sự sống và chất lượng sống cho trẻ”.

Hiện trên thế giới và Việt Nam mới ghi nhận khoảng 3 trường hợp phục hồi ngoạn mục tương tự nhờ oxy cao áp trong tổn thương não do thiếu oxy. Hành trình của Minh không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình mà còn mở ra hy vọng mới cho những bệnh nhi sống thực vật, bại não do thiếu oxy não.