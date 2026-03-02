Hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Quân y 211 và Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai

Ngày 1/3, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Quân y 211 và Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai (phường Diên Hồng).

Tại buổi lễ có đại tá Phạm Quỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cùng các lãnh đạo khác. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự hiện diện của bác sĩ Bùi Thị Hải Hà – Tổng Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai, ông Nguyễn Hoàng Bảo – Phó tổng Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai và bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phượng - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai.

Theo đó, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phượng đã ký kết hợp đồng hợp tác chuyên môn, hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Từ đây, hai đơn vị sẽ tăng cường trao đổi chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực; phối hợp hội chẩn, chuyển tuyến, tiếp nhận và điều trị bệnh nhân một cách hiệu quả.

Bác sĩ Bùi Thị Hải Hà - Tổng Giám đốc điều hành (áo cam) và các lãnh đạo của Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai chụp ảnh với các lãnh đạo Bệnh viện Quân y 211.

Song song đó, các bên cùng chia sẻ kinh nghiệm quản lý, cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu, chất lượng khám chữa bệnh ngay tại địa phương, giảm tải cho tuyến trên và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Bảo cho biết, việc ký kết hợp tác hôm nay không chỉ là sự kết nối giữa hai đơn vị y tế mà còn là sự đồng hành lâu dài trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao chất lượng chuyên môn. Bởi vậy, phía Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ tạo ra những giá trị thiết thực cho người bệnh và cộng đồng.

Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 211, đại tá, bác sĩ Phạm Quỳnh khẳng định: “Sự hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Với tinh thần trách nhiệm và thế mạnh chuyên môn của mỗi bên, chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, vì mục tiêu chung là chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn ngày càng tốt hơn”.

Lễ ký kết không chỉ là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chuyên môn mà còn thể hiện quyết tâm phát triển bền vững, khẳng định uy tín và vai trò của hai đơn vị trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Phạm Quỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 phát biểu tại lễ ký kết.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2026), ngay sau lễ ký kết hai đơn vị đã phối hợp phát động chương trình hiến máu tình nguyện.

Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai đã tham gia hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Tổng số đơn vị máu thu được là 43 đơn vị, toàn bộ máu thu được ở chương trình được nhập vào kho máu dự trữ nhằm kịp thời phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Hình ảnh những cán bộ y tế vừa là người thầy thuốc tận tâm, vừa sẵn sàng sẻ chia những giọt máu nghĩa tình đã lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”.