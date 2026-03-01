Sẽ lập trung tâm đào tạo phẫu thuật robot cho cả nước

TPO - Trong dấu mốc 70 năm phát triển ngoại khoa, Bệnh viện Bình Dân công bố định hướng thành lập Trung tâm đào tạo phẫu thuật robot quy mô quốc gia. Đây được xem là bước chuyển từ giai đoạn làm chủ kỹ thuật sang chuẩn hóa, đào tạo và chuyển giao công nghệ, góp phần đưa kỹ thuật cao đến gần hơn với người bệnh trên phạm vi cả nước.

PGS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân TPHCM chia sẻ thông tin tại buổi lễ

Thông tin được PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết tại Lễ kỷ niệm 70 năm hành trình ngoại khoa, đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhì và khánh thành tòa nhà trung tâm của bệnh viện diễn ra sáng 28/2. Theo đó, sau 9 năm tiên phong triển khai phẫu thuật robot – một trong những đỉnh cao của ngoại khoa hiện đại – bệnh viện đặt mục tiêu xây dựng mô hình đào tạo bài bản cho đội ngũ phẫu thuật viên tại TP.HCM, các tỉnh thành và từng bước mở rộng ra khu vực.

Năm 2025, bệnh viện thực hiện hơn 700.000 lượt khám ngoại trú, điều trị trên 77.000 ca nội trú và phẫu thuật hơn 32.000 trường hợp, trong đó có trên 5.000 ca thuộc nhóm phẫu thuật phức tạp. Riêng phẫu thuật robot ghi nhận hơn 900 ca. Số ca phẫu thuật robot tiếp tục khẳng định vai trò đơn vị dẫn đầu cả nước của Bệnh viện Bình Dân về kỹ thuật này. Việc hình thành trung tâm đào tạo được kỳ vọng sẽ giúp chuẩn hóa quy trình, rút ngắn đường cong học tập cho phẫu thuật viên và mở rộng khả năng tiếp cận kỹ thuật cao cho người bệnh.

Phẫu thuật robot tại Bệnh viện Bình Dân đang góp phần tạo nên vị thế của y tế Việt Nam

Theo định hướng phát triển 5 năm tới, trung tâm không chỉ dừng lại ở đào tạo trong nước mà còn hướng đến hợp tác quốc tế, tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật mới và tổ chức các chương trình huấn luyện chuyên sâu. Mô hình này sẽ gắn với hệ sinh thái bệnh viện thông minh, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều trị và đào tạo, tạo môi trường học thuật năng động cho các thế hệ bác sĩ ngoại khoa.

Giới chuyên môn đánh giá, phẫu thuật robot mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh như xâm lấn tối thiểu, giảm mất máu, phục hồi nhanh và nâng cao độ chính xác trong các ca mổ khó. Tuy nhiên, để kỹ thuật này phát triển bền vững, yếu tố then chốt là đào tạo nguồn nhân lực. Việc hình thành một trung tâm đào tạo quy mô quốc gia sẽ tạo nền tảng để kỹ thuật cao không còn tập trung ở một vài cơ sở mà được lan tỏa rộng rãi.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Bình Dân

Theo PGS Vĩnh Hưng, từ nền tảng là “cái nôi” của ngoại khoa phía Nam, nơi đã góp phần hình thành nhiều chuyên khoa sâu cho hệ thống y tế TP.HCM, Bệnh viện Bình Dân tiếp tục xác định ba mũi nhọn phát triển gồm ngoại tổng quát, tiết niệu và lồng ngực – mạch máu, trong đó phẫu thuật robot đóng vai trò công nghệ lõi. Sự kiện khánh thành tòa nhà mới với diện tích sàn hơn 20.000 m² cùng việc triển khai bệnh án điện tử hoàn chỉnh cũng tạo điều kiện để nâng cao năng lực đào tạo và điều trị.

PGS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, việc thành lập Trung tâm đào tạo phẫu thuật robot không chỉ là chiến lược phát triển của riêng Bệnh viện Bình Dân mà còn phù hợp với định hướng xây dựng nền y tế chuyên sâu của TP.HCM. Khi nguồn nhân lực được chuẩn hóa và kỹ thuật được chuyển giao đồng bộ, người bệnh ở nhiều địa phương sẽ có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại ngay tại nơi mình sinh sống, giảm chi phí và thời gian chuyển tuyến.

Cùng với Huân chương Lao động hạng Nhì, nhiều tập thể, cá nhân của bệnh viện cũng được khen thưởng