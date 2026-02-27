TPHCM: Triển khai khám chữa bệnh BHYT tại Phòng khám Đa khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phòng khám Đa khoa trực thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) vừa chính thức triển khai dịch vụ khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế (BHYT), mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí được chi trả theo đúng quyền lợi của người tham gia BHYT. Đây được xem là bước chuyển mình mang tính chiến lược, vừa phục vụ người dân, vừa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo y khoa tại TP.

Buổi lễ công bố đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chính sách mở rộng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Việc phòng khám Đa khoa của Trường chính thức trở thành nơi khám chữa bệnh BHYT cho phép người dân đến thăm khám, điều trị, sử dụng các dịch vụ cận lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… theo đúng quyền lợi được bảo hiểm chi trả, giảm bớt gánh nặng tài chính khi khám chữa bệnh.

PGS.TS.BS Châu Văn Trở, Trưởng Phòng khám Đa khoa cho biết, việc triển khai khám chữa bệnh BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, sinh viên, công nhân lao động, người cao tuổi… tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại TP HCM. Đồng thời, đây cũng là môi trường thực hành lâm sàng phong phú, giúp sinh viên được tiếp cận với bệnh nhân thật, ca bệnh thật ngay trong quá trình học tập, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn.

Theo ông Trở, người tham gia BHYT đến khám tại phòng khám sẽ được hưởng các quyền lợi đầy đủ theo quy định hiện hành, từ khám lâm sàng ban đầu đến chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, điều trị nội trú – ngoại trú phù hợp. Các chuyên khoa chính mà phòng khám triển khai gồm: Nội, Ngoại, Tai – Mũi – Họng, Cơ xương khớp, Sản phụ khoa… với đội ngũ bác sĩ là giảng viên giàu kinh nghiệm trực tiếp khám và tư vấn điều trị.

Ông Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ đây không chỉ là dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mà còn là một mô hình kết hợp đào tạo – dịch vụ y tế phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới. Việc áp dụng quyền lợi BHYT tại phòng khám tạo cơ hội cho sinh viên, thực tập sinh được tiếp xúc sớm với quy trình khám chữa bệnh thực tế, từ đó rèn luyện kỹ năng lâm sàng, tinh thần phục vụ bệnh nhân và hiểu rõ hơn các quy định về y tế cộng đồng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường cũng cho biết, đây là một bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới việc xây dựng Bệnh viện thực hành quy mô lớn, theo lộ trình phát triển đến năm 2030, hướng tới phục vụ khám chữa bệnh toàn diện cho nhân dân và đóng góp nguồn lực y tế cho TP và khu vực phía Nam.

Cắt băng khánh thành khai trương khám bảo hiểm y tế tại Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cộng đồng người dân đang sống, làm việc và học tập tại TPHCM đánh giá cao nỗ lực kết nối giữa đào tạo y khoa và phục vụ cộng đồng của nhà trường. Nhiều người chia sẻ việc được khám chữa bệnh BHYT tại phòng khám gần nhà, với đội ngũ bác sĩ trẻ nhưng giàu chuyên môn, giúp họ an tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe định kỳ và trong điều trị các bệnh thông thường.

Việc triển khai khám chữa bệnh BHYT tại Phòng khám Đa khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không chỉ là tin vui cho người dân, mà còn thể hiện sự đồng hành giữa giáo dục y khoa và hệ thống BHYT quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo an sinh y tế – nâng cao sức khỏe cộng đồng – phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho TP HCM và cả nước.