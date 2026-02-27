Chủ tịch Hà Nội yêu cầu triển khai drone vận chuyển máu, ứng dụng AI tại bệnh viện

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đặt ra yêu cầu trong tháng 12/2026, Hà Nội triển khai thí điểm mô hình UAV/drone vận chuyển máu, bệnh phẩm, mẫu xét nghiệm, thuốc và vật tư tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Cùng với đó là thí điểm Ứng dụng AI tại các bệnh viện lớn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành kế hoạch về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo đó, ông Thắng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội trong tháng 3/2026, thí điểm Trí tuệ nhân tạo (AI) tại 3 bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội): AI phân tích hình ảnh (X-quang, CT, MRI, ...) phát hiện sớm ung thư, đột quỵ, bệnh lý tim mạch và hỗ trợ bác sĩ ra quyết định lâm sàng.

Thành lập Bệnh viện Lão khoa Hà Nội đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc thù cho người cao tuổi; Xây dựng Bộ tiêu chí thể lực - tầm vóc học sinh Hà Nội.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu UBND xã, phường thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế, nhân lực cho các trạm y tế đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.

Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Ảnh minh họa

Sở Tài chính ban hành danh mục dự án để công khai, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của tư nhân, hợp tác công tư, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư. Ưu tiên dành quỹ đất sạch, đất thu hồi của các dự án, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất dành cho y tế. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ giường bệnh của các bệnh viện ngoài công lập đạt 25% trên tổng số giường bệnh của các bệnh viện.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu đến quý II năm 2026, đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm 1 lần cho người dân thành phố.

Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em và thanh thiếu niên nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc trẻ em và thanh thiếu niên từ 0 - 18 tuổi.

Phát triển mô hình “kinh tế bạc” dựa trên nhu cầu và tiềm năng của xã hội già hóa. Trọng tâm là các lĩnh vực y tế lão khoa, chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng, công nghệ hỗ trợ sức khỏe, dịch vụ an sinh và bảo hiểm.

Thí điểm Ứng dụng AI trong hướng dẫn, tư vấn chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng tại các nhà trường có bếp ăn tập thể.

Quý III/2026, Hà Nội thực hiện hệ thống điều phối thông minh và telemedicine trong cấp cứu ngoại viện. Cùng với đó là triển khai mô hình đeo vòng tay thông minh cho người cao tuổi theo dõi, quản lý và chăm sóc sức khỏe một cách chủ động, liên tục.

Gắn giáo dục sức khỏe với việc thay đổi hành vi và duy trì lối sống lành mạnh. Ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số và công nghệ AI trong các hoạt động truyền thông.

Thực hiện Nghị quyết xây dựng định mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản, trước hết là đối với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Quý IV/2026, tiếp nhận, sắp xếp và tổ chức lại các bệnh viện bộ, ngành bàn giao về Thành phố.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đặt ra yêu cầu trong tháng 12/2026, Hà Nội triển khai thí điểm mô hình UAV/drone vận chuyển máu, bệnh phẩm, mẫu xét nghiệm, thuốc và vật tư tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Đồng thời xây dựng 3 bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội) trở thành bệnh viện thông minh. Hình thành mô hình hoạt động Bệnh viện 115 (theo Luật Thủ đô).

Triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại xã, phường theo hình thức công lập, kết hợp công tư và xã hội hóa, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng và tổ chức hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

Phát triển mô hình du lịch y tế theo hướng dịch vụ chất lượng cao, trên cơ sở phát huy thế mạnh hệ thống y tế chuyên sâu, kết hợp với du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe; quảng bá, từng bước đưa Hà Nội trở thành điểm đến du lịch y tế uy tín của khu vực và thế giới...