Lần đầu tiên đấu giá tên miền quốc gia khan hiếm

TPO - Lần đầu tiên, tên miền quốc gia đuôi “.vn” được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức đấu giá với giá khởi điểm từ 10 triệu đồng, chưa bao gồm thuế phí.

Theo VNNIC, tên miền 2 ký tự thuộc không gian tên miền quốc gia “.vn” là nhóm tài nguyên đặc biệt có số lượng hữu hạn, cấu trúc ngắn gọn, dễ ghi nhớ và mang giá trị nhận diện thương hiệu cao. Danh sách đấu giá lần này quy tụ nhiều tên miền giàu ý nghĩa, có thể phân thành các nhóm tiêu biểu.

Thứ nhất, nhóm gắn với thương hiệu lớn hoặc viết tắt thương hiệu như mb.vn, lg.vn, hc.vn, cj.vn, jd.vn, jt.vn, có giá trị cao trong bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu số.

Thứ hai, nhóm tên miền gợi mở theo ngành nghề như ot.vn (ô tô), dd.vn (di động), fa.vn (tài chính), gc.vn (golf), ex.vn (xuất nhập khẩu)… phù hợp xây dựng thương hiệu chuyên ngành.

Thứ ba, nhóm tên miền theo xu hướng xã hội và văn hóa số như 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn, em.vn… có tính lan tỏa cao trong môi trường số.

Ngoài ra, các tên miền chữ – số cực ngắn như p1.vn, j2.vn, t7.vn, g8.vn… mang tính hiện đại, phù hợp lĩnh vực công nghệ và có tiềm năng đầu tư dài hạn.

Việc đấu giá công khai nhóm tên miền này nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên Internet quốc gia, đồng thời tạo cơ hội minh bạch cho doanh nghiệp và nhà đầu tư sở hữu những định danh trực tuyến độc bản trong hệ sinh thái số “.vn”.

Có 50 tên miền đuôi .vn sẽ được đấu giá trong tháng 3/2026.

Dự kiến việc đấu giá trong năm 2026 sẽ chia thành 2 đợt. Trong đó tại đợt 1 có 50 tên miền quốc gia “.vn” hai ký tự sẽ được đưa ra đấu giá theo hình thức trực tuyến. Các phiên đấu giá dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18/3 đến ngày 20/3/2026.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân tiếp cận, sở hữu những tài sản số có giá trị cao, góp phần nâng tầm thương hiệu, khẳng định vị thế và gia tăng giá trị trong môi trường số.

Danh sách tên miền đấu giá và thông tin chi tiết, hướng dẫn quy trình thực hiện đấu giá xem tại: https://daugiatenmien.gov.vn/; đăng ký, tham gia thực hiện đấu giá tại https://vpa.com.vn.

VNNIC khuyến nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các cơ quan, tổ chức quan tâm chủ động nghiên cứu danh sách tên miền và hoàn thiện hồ sơ tham gia trước thời hạn quy định.

Theo VNNIC, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện theo quy định có thể đăng ký tham gia đấu giá theo hướng dẫn công bố trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Người trúng đấu giá được cấp quyền sử dụng tên miền theo quy định pháp luật và được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo quy định hiện hành.

Đây là điểm quan trọng, góp phần khẳng định tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không chỉ là công cụ nhận diện trực tuyến mà còn là tài sản số có giá trị đầu tư, thương mại và phát triển thương hiệu dài hạn.