Mỹ sẽ kéo dài tuổi thọ của ISS và tăng tốc tham vọng Mặt trăng

TPO - Tuần tới, một ủy ban của Thượng viện Mỹ sẽ xem xét việc gia hạn thời gian hoạt động của Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) thêm 2 năm, để các công ty có thêm thời gian phát triển trạm thay thế.

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX và tàu vũ trụ Dragon được phóng lên Trạm Vũ trụ quốc tế để thực hiện nhiệm vụ của NASA. (Ảnh: Reuters)

Đây sẽ là một trong số những thay đổi trong dự luật về NASA, tập trung vào nhiệm vụ cạnh tranh với sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc trong không gian.

Ủy ban Thương mại, Khoa học và Giao thông của Thượng viện dự kiến sẽ xem xét dự luật vào ngày 4/3, trong đó sửa đổi dự luật ủy quyền cho NASA về vấn đề gia hạn hoạt động của ISS, đồng thời bổ sung yêu cầu NASA phải xây dựng một căn cứ trên Mặt trăng theo chương trình Artemis.

Gia hạn ISS là một phần trong nỗ lực cạnh tranh với Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh đang hợp tác với các đối tác nước ngoài trên trạm vũ trụ Thiên Cung của họ và dự định đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

NASA trước đó dự định cho ISS “nghỉ hưu” vào năm 2030, sau hơn 2 thập kỷ hoạt động trên quỹ đạo. Đề xuất mới sẽ lùi thời điểm này đến năm 2032.

Trong những năm gần đây, một số rò rỉ nhỏ xảy ra trên ISS – dấu hiệu cho thấy tình trạng xuống cấp.

NASA đang tài trợ cho các ý tưởng ban đầu về một trạm vũ trụ thương mại thay thế, với sự tham gia của những tên tuổi như Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos và Voyager. Tuy nhiên, các công ty đạt được ít tiến triển để hướng tới mốc triển khai trạm vũ trụ mới vào năm 2030, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sẽ xuất hiện khoảng trống trong hoạt động của Mỹ ở quỹ đạo thấp Trái đất, khi cạnh tranh địa chính trị trong lĩnh vực này gia tăng.

Năm ngoái, NASA chọn hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk để chế tạo tàu vũ trụ có thể gắn vào ISS và kéo trạm này trở lại khí quyển Trái đất nhằm phá hủy có kiểm soát. NASA quyết định không giữ ISS làm biểu tượng trên quỹ đạo để tránh rủi ro tạo thêm rác vũ trụ và chi phí bảo trì tốn kém.

Việc bổ sung yêu cầu xây dựng căn cứ Mặt trăng vào dự luật ủy quyền cho NASA sẽ giúp củng cố mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài của cơ quan này trên Mặt trăng, dùng kinh nghiệm từ đó làm bước đệm để thực hiện các sứ mệnh tương lai tới sao Hỏa.

Đầu tháng này, tỷ phú Elon Musk - Giám đốc điều hành SpaceX, bày tỏ ủng hộ mục tiêu này, sau một thời gian ưu tiên nhiệm vụ chinh phục sao Hỏa.

SpaceX đang phát triển tên lửa Starship để thực hiện mục tiêu đổ bộ Mặt trăng theo chương trình Artemis của NASA, cùng với tàu đổ bộ Blue Moon của Blue Origin.

Trong những tháng gần đây, NASA tạo ra không khí cạnh tranh giữa hai hãng công nghệ vũ trụ của các tỷ phú để thôi thúc họ đẩy nhanh tiến độ phát triển tàu đổ bộ Mặt trăng, khi Trung Quốc đang thể hiện nhiều tiến triển trong chương trình thám hiểm Mặt trăng của họ.