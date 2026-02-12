Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Tàu vũ trụ Trung Quốc vượt qua thử nghiệm then chốt cho sứ mệnh Mặt trăng

Bình Giang

TPO - Trung Quốc vừa hoàn tất thử nghiệm an toàn quan trọng và phóng thử một tên lửa thế hệ mới, trong chương trình chuẩn bị cho sứ mệnh đưa người lên Mặt trăng.

img-2290.jpg
Tàu vũ trụ Mộng Châu cùng tên lửa Trường Chinh-10 rời bệ phóng ngày 11/2. (Ảnh: Weibo)

Cuộc thử nghiệm thoát hiểm được thực hiện thành công vào sáng 11/2 trên tàu chở người Mộng Châu, nhằm bảo đảm các phi hành gia có thể được đưa trở lại Trái đất an toàn nếu xảy ra sự cố trong quá trình phóng.

Trước đó, chương trình không gian Trung Quốc đã thực hiện thử nghiệm an toàn trên mặt đất vào tháng 6/2025, nhưng lần thử nghiệm mới nhất này được thiết kế để kiểm tra khả năng thoát hiểm của phi hành đoàn sau khi tên lửa rời bệ phóng.

Thử nghiệm cũng đánh dấu chuyến bay đầu tiên của tên lửa đẩy Trường Chinh-10, loại tên lửa đang được phát triển để đưa các phi hành gia Trung Quốc lên Mặt trăng.

Tàu không người lái được phóng từ cảng vệ tinh Văn Xương trên đảo Hải Nam vào trưa 11/2.

Theo Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC), tàu Mộng Châu đã tách khỏi tên lửa ngay sau khi phóng và sau đó đáp xuống đại dương tại khu vực hạ cánh theo kế hoạch.

CASC là đơn vị phát triển cả tên lửa lẫn tàu vũ trụ có người đi cùng.

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội, CASC khẳng định việc “hoàn thành thành công chuyến bay trở lại và hạ cánh có kiểm soát của tầng 1 đánh dấu bước tiến quan trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ tên lửa tái sử dụng”.

Thành tựu này bao gồm độ tin cậy của việc đánh lửa nhiều động cơ cũng như khả năng dẫn đường và điều khiển khi tàu quay về, qua đó mở đường cho các chuyến bay thử nghiệm tiếp theo và khả năng thu hồi tên lửa Trường Chinh-10 trên biển trong tương lai.

Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua để đưa các phi hành gia đáp xuống Mặt trăng - lần đầu tiên kể từ sứ mệnh Apollo cuối cùng của NASA năm 1972.

Trung Quốc đặt mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030, trong khi NASA hướng tới mốc năm 2028, dù chương trình Artemis bị trì hoãn đáng kể.

Hai siêu cường cũng đang cạnh tranh để lập khu định cư lâu dài trên Mặt trăng trong thập kỷ tới. Hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk đang đi tiên phong trong công nghệ tên lửa tái sử dụng và dẫn đầu nỗ lực của Mỹ trong cuộc đua lên Mặt trăng.

Tàu Mộng Châu được thiết kế mô-đun với 2 phiên bản: một phiên bản hoạt động trên quỹ đạo gần Trái đất có thể chở tối đa 7 phi hành gia, phục vụ Trạm Vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc; và một phiên bản có sức chứa nhỏ hơn dành cho các sứ mệnh lên Mặt trăng.

Phiên bản phục vụ chương trình Mặt trăng dự kiến sẽ phối hợp với tàu đổ bộ Lãm Nguyệt.

Tháng 8/2025, nguyên mẫu tàu đổ bộ Lãm Nguyệt đã hoàn tất thành công thử nghiệm cất cánh và hạ cánh trong điều kiện mô phỏng trọng lực Mặt trăng.

Trường Chinh-10 là tên lửa đẩy hạng nặng thế hệ mới, được kỳ vọng sẽ thực hiện các sứ mệnh có người của Trung Quốc trong tương lai. Phiên bản Trường Chinh-10A là mẫu tên lửa tái sử dụng một phần, với tầng 1 có khả năng thu hồi.

Bình Giang
SCMP
#Trung Quốc #Chạy đua vũ trụ #Mặt trăng #Chinh phục mặt trăng #Cạnh tranh Mỹ - Trung

