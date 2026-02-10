Dự án khu công nghệ cao sinh học hơn 1 tỷ đô được giao đất

TPO - Công ty cổ phần Pacific Land Việt Nam thuê 101.559,5m² đất tại phường Thượng Cát để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao sinh học Hà Nội. Đây là dự án có mức đầu tư trên 1 tỷ đô nhằm thu hút các tập đoàn dược hàng đầu thế giới.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc cho Công ty cổ phần Pacific Land Việt Nam thuê 101.559,5m² đất (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) tại phường Thượng Cát để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao sinh học Hà Nội (đợt 2).

Theo quyết định, vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thực hiện dự án (đợt 2) được xác định tại Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận phù hợp với Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 4/6/2025 của UBND TP.

Thời hạn sử dụng đất đến ngày 15/8/2095.

Khu đất được giao làm dự án tại phường Thượng Cát

Hình thức cho thuê đất là nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, trong đó đối với phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung theo quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Công ty cổ phần Pacific Land Việt Nam không phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại khoản 5 Điều 95 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với phần diện tích đất công nghiệp để kinh doanh, cho thuê lại Công ty cổ phần Pacific Land Việt Nam được miễn tiền sử dụng đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án phê duyệt nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Chủ đầu tư cũng được miễn tiền thuê đất một số năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Phương thức cho thuê đất là cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định tại Điều 124 Luật Đất đai năm 2024.

Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2007; UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 12/3/2008. Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án trên 1 tỷ USD. Trong đó, 250 triệu USD dành cho hạ tầng kỹ thuật, công trình dịch vụ, chung cư cao tầng, ký túc xá; 800 triệu USD cho đầu tư phòng thí nghiệm, trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học. Tuy nhiên, dự án treo nhiều năm, đến ngày 19/8/2025, dự án mới được chính thức khởi công.

Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội nằm tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, liền kề Đại lộ Tây Thăng Long. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghệ cao đa chức năng, tích hợp các phân khu: Trung tâm R&D và sản xuất công nghệ cao, tổ hợp nhà ở cao cấp, trung tâm thương mại - dịch vụ, trường đại học - viện đào tạo, bệnh viện quốc tế ứng dụng công nghệ sinh học.

Dự án này cũng bao gồm các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu các loại thuốc và phương pháp điều trị để cứu sống con người. Ý tưởng của dự án không chỉ là mô hình độc đáo mang lại lợi ích cho Việt Nam mà bao trùm cả khu vực, thu hút các tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới.