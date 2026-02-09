Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Tỷ phú Elon Musk ưu tiên xây dựng thành phố Mặt trăng, lùi mục tiêu với sao Hoả

Bình Giang

TPO - Tỷ phú Elon Musk vừa cho biết, hãng SpaceX của ông đang chuyển trọng tâm sang xây dựng “thành phố tự phát triển” trên Mặt trăng, mục tiêu mà ông cho rằng có thể đạt được trong vòng chưa đầy 10 năm.

screen-shot-2026-02-09-at-94337-am.png
Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Getty)

“Tuy nhiên, SpaceX cũng sẽ nỗ lực xây dựng một thành phố trên sao Hỏa và bắt đầu trong khoảng 5 - 7 năm tới, nhưng ưu tiên hàng đầu là bảo đảm tương lai của nền văn minh, và Mặt trăng là lựa chọn nhanh hơn”, ông Musk viết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 8/2.

Những phát biểu này xác nhận thông tin mà Wall Street Journal đưa trước đó, cho biết SpaceX đã thông báo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ ưu tiên chinh phục Mặt trăng trước, còn chuyến đi tới sao Hỏa sẽ diễn ra muộn hơn, với mục tiêu đưa tàu đáp xuống Mặt trăng vào tháng 3/2027.

Năm ngoái, ông Musk nói ông đặt mục tiêu đưa tàu khám phá không có người lên sao Hỏa vào cuối năm 2026.

Mỹ đang phải cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trong nỗ lực đưa các phi hành gia trở lại Mặt trăng, nơi con người chưa đặt chân tới kể từ sứ mệnh Apollo cuối cùng của Mỹ năm 1972.

Những phát biểu của ông Musk được đưa ra sau khi SpaceX đồng ý mua lại xAI, trong đó hãng tên lửa và vệ tinh được định giá 1.000 tỷ USD, còn công ty trí tuệ nhân tạo trị giá 250 tỷ USD.

Bình Giang
Reuters
#Mặt trăng #Sao Hoả #Tỷ phú Elon Musk #SpaceX #Chạy đua vũ trụ

