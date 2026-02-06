32 cá thể động vật quý hiếm được thả về rừng

TPO - Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam tái thả 32 cá thể động vật hoang dã.
Trong đợt tái thả lần này, có 17 cá thể động vật hoang dã được chuyển giao từ Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW), bao gồm 12 cá thể tê tê Java và 5 cá thể rái cá vuốt bé.
Trước khi tái thả, toàn bộ cá thể động vật đã trải qua quy trình chăm sóc tổng thể nghiêm ngặt, bao gồm: kiểm dịch, điều trị thú y, phục hồi thể trạng và rèn luyện tập tính sinh tồn trong điều kiện bán hoang dã.
Cán bộ vườn tiến hành kiểm tra, theo dõi các hoạt động của các loài động vật nhằm đánh giá khả năng thích nghi và sinh tồn của chúng khi được thả về môi trường tự nhiên.
Hoạt động phối hợp tái thả động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Vũ Quang có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi quần thể các loài nguy cấp, quý hiếm ngoài tự nhiên.