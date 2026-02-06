32 cá thể động vật quý hiếm được thả về rừng

TPO - Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam tái thả 32 cá thể động vật hoang dã.