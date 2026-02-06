Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

32 cá thể động vật quý hiếm được thả về rừng

Hoài Nam

TPO - Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam tái thả 32 cá thể động vật hoang dã.

629316785-1320277163459325-1141584848680543915-n.jpg
Ngày 6/2, thông tin từ Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam tái thả 32 cá thể động vật hoang dã.
629367038-1320278450125863-5767283026940669762-n.jpg
629326865-1320277106792664-177458329738613908-n.jpg
Trong đợt tái thả lần này, có 17 cá thể động vật hoang dã được chuyển giao từ Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW), bao gồm 12 cá thể tê tê Java và 5 cá thể rái cá vuốt bé.
629318244-1320278680125840-2492208867470847181-n.jpg
Bên cạnh đó, 15 cá thể động vật hoang dã đang được chăm sóc, cứu hộ tại Vườn quốc gia Vũ Quang cũng được đưa trở lại môi trường tự nhiên, gồm: 4 cá thể khỉ đuôi lợn, 5 cá thể khỉ vàng, 4 cá thể trăn đất và 2 cá thể tê tê Java.
629367038-1320278450125863-5767283026940669762-n.jpg
628427070-1320277276792647-142850619276019641-n.jpg
Trước khi tái thả, toàn bộ cá thể động vật đã trải qua quy trình chăm sóc tổng thể nghiêm ngặt, bao gồm: kiểm dịch, điều trị thú y, phục hồi thể trạng và rèn luyện tập tính sinh tồn trong điều kiện bán hoang dã.
628427330-1320278346792540-4318851173847314786-n.jpg
629312809-1320277583459283-4744929703940364075-n.jpg
Cán bộ vườn tiến hành kiểm tra, theo dõi các hoạt động của các loài động vật nhằm đánh giá khả năng thích nghi và sinh tồn của chúng khi được thả về môi trường tự nhiên.
627693539-1320277133459328-4471462351907216411-n.jpg
628421151-1320279026792472-4969961627100404216-n.jpg
Hoạt động phối hợp tái thả động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Vũ Quang có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi quần thể các loài nguy cấp, quý hiếm ngoài tự nhiên.
629436451-1320279043459137-7520312134244812126-n.jpg
Đặc biệt, các loài như tê tê Java, rái cá vuốt bé, nhóm khỉ hầu và trăn đất hiện đang đối mặt với nguy cơ suy giảm nghiêm trọng do săn bắt, buôn bán trái phép và suy thoái sinh cảnh.
627690562-1320278636792511-4613277618332442541-n.jpg
Những cá thể động vật quý hiếm được thả về rừng nhằm phục hồi quần thể ngoài tự nhiên, bảo tồn nguồn gen quý. Đồng thời tạo điều kiện để chúng thích nghi dần với môi trường sống hoang dã, tự kiếm ăn, sinh trưởng và phát triển bền vững trong hệ sinh thái tự nhiên.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #32 cá thể động vật quý hiếm được thả về rừng #động vật quý hiếm #Vườn Quốc gia Vũ Quang #Bảo tồn động vật hoang dã

