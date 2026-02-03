Hiến kế đưa Đà Nẵng vào top 300 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

TPO - Đà Nẵng xác định tầm nhìn đến năm 2030 trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế, đồng thời hình thành các trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu quốc gia.

Chiều 3/2, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức gặp mặt cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhằm trao đổi, thảo luận và lấy ý kiến góp ý cho Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố năm 2026.

Chương trình là diễn đàn để các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng startup cùng trao đổi về định hướng, giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố trong năm 2026. Đồng thời thúc đẩy mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp), tăng cường kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đà Nẵng đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026. Ảnh: Duy Quốc.

Thông tin tại diễn đàn, ông Nguyễn Viết Toàn – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cho biết, thành phố đã xác định tầm nhìn đến năm 2030 trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế, đồng thời hình thành các trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu quốc gia.

Theo ông Toàn, các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 phấn đấu có 1 trường đại học lọt top 150 trường hàng đầu châu Á; hệ sinh thái khởi nghiệp nằm trong top 300 toàn cầu; xuất hiện ít nhất 1 kỳ lân công nghệ; thu hút 300 triệu USD vốn đầu tư mới và thương mại hóa 60% sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Viết Toàn – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo.

Riêng năm 2026, hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố đặt mục tiêu lọt top 500 toàn cầu và top 5 địa phương dẫn đầu chỉ số PII (Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương). Bên cạnh đó, Đà Nẵng phấn đấu kết nối ít nhất 20 quỹ đầu tư, đồng thời phủ sóng không gian đổi mới sáng tạo tại 100% trường cao đẳng, đại học và các phường, xã trên địa bàn.

Điểm nhấn là mô hình liên kết “3 nhà” giữa Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo Đà Nẵng và Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp – Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong việc tăng cường liên kết, khai thác hiệu quả nguồn lực về tri thức, đào tạo và thị trường cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Các bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, hướng đến thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới như AI, GenAI, Web3, blockchain; đồng thời hỗ trợ startup tiếp cận công nghệ, thị trường và nguồn vốn, nhất là trong lĩnh vực du lịch và bảo tồn di sản.

Chương trình được đánh giá là diễn đàn quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền thành phố với cộng đồng khởi nghiệp, tạo cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng năm 2026 theo hướng chiều sâu, thực chất và bền vững.