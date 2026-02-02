Những điều cần biết khi đăng ký thi Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robottics

TPO - Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) là một trong các giải đấu Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025- 2026.

Đây là sân chơi cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông toàn quốc, nhằm giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác và năng lực ứng dụng công nghệ, AI và robot vào giải quyết vấn đề thực tiễn.

Giải đấu gồm hai nội dung: Thiết kế và điều khiển robot trong mô hình năng lượng tái tạo, và thử thách tên lửa nước khám phá vũ trụ được chia thành 5 bảng đấu.

Ban tổ chức cho biết, đối tượng dự thi là học sinh có quốc tịch Việt Nam, đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, đăng ký tham gia theo đúng bảng thi.

Học sinh chuẩn bị bắn tên lửa nước.

Thí sinh đăng ký theo đội, mỗi đội gồm từ 3 đến 5 thành viên và 1 huấn luyện viên, tham gia theo các bảng thi sau:

Bảng A: Robot xây dựng nhà máy điện gió dành cho học sinh tiểu học.

Bảng B: Robot xây dựng nhà máy điện gió dành cho học sinh trung học cơ sở.

Bảng C: Robot xây dựng nhà máy điện mặt trời dành cho học sinh trung học phổ thông.

Bảng D: Tên lửa nước khám phá vũ trụ dành cho học sinh trung học cơ sở.

Bảng E: Tên lửa nước khám phá vũ trụ dành cho học sinh trung học phổ thông.

Thí sinh đăng ký dự thi Vòng sơ loại quốc gia, trước ngày 15/3 qua website https://vsar.tienphong.vn

Các vòng thi và lộ trình tổ chức

Vòng loại tại địa phương (từ tháng 12/2025 đến trước ngày 15/3/2026) do các địa phương và các trường học chủ động tổ chức nhằm tuyển chọn các đội thi đủ điều kiện đăng ký dự thi cấp quốc gia.

Vòng loại quốc gia (từ ngày 16 đến 25/3/2026), trong đó Ban Giám khảo/Hội đồng chuyên môn của Ban Tổ chức tiến hành thẩm định hồ sơ kỹ thuật, đánh giá năng lực đội thi và phê duyệt danh sách các đội đủ điều kiện tham dự Vòng Chung kết Quốc gia.

Theo thể lệ, ở bảng A và bảng B, robot xây dựng nhà máy điện gió. Nhiệm vụ của các đội là thiết kế và điều khiển robot thu thập ba loại linh kiện gồm phần đế, phần thân và cánh quạt tại khu vực đặt vật liệu, sau đó lắp thành một trụ turbine gió hoàn chỉnh và đưa tới các vị trí có gió để ghi điểm.

Robot có thể lắp turbine ngay tại chỗ rồi vận chuyển đi, hoặc lắp từng phần trên đường di chuyển. Vị trí trung tâm là khu vực có gió mạnh nhất và được tính điểm cao nhất, các đội cần lựa chọn chiến thuật hợp lý và có thể tranh chấp vị trí này. Đội có tổng điểm cao nhất sau thời gian thi đấu sẽ chiến thắng, và nếu hoàn thành đủ ba trụ turbine tại các vị trí quy định sẽ được xem là đội chính phục năng lượng xanh xuất sắc nhất.

Bảng C, robot xây dựng nhà máy điện mặt trời.

Nhiệm vụ của các đội là thiết kế và điều khiển robot thu thập các tấm pin mặt trời từ khu vực đặt vật liệu, vận chuyển đến vùng có ánh nắng và lắp vào các giá đỡ ở ba tầng công suất khác nhau. Các đội cần hoàn thành đúng thứ tự yêu cầu giữa các tầng, lựa chọn chiến thuật di chuyển và lắp đặt hợp lý để đạt điểm cao nhất. Đội hoàn thành đầy đủ số lượng tấm pin ở cả ba khu vực sẽ được xem là đội chinh phục năng lượng mặt trời xuất sắc nhất.

Ở bảng D và bảng E, tên lửa nước khám phá.

Nhiệm vụ của các đội là thiết kế và chế tạo mô hình tên lửa nước từ chai nhựa PET, tối ưu lực đẩy, áp suất và khí động học để đạt kết quả tốt nhất theo hai hạng mục thi: bắn trúng mục tiêu và tách tầng – bung dù. Ở nội dung bắn mục tiêu, tên lửa phải được phóng chính xác để chóp mũi rơi gần tâm bia nhất. Ở nội dung tách tầng – bung dù, tên lửa cần tách đúng cấu trúc, bung dù an toàn và duy trì thời gian bay lâu nhất.

Các đội được chấm điểm dựa trên độ ổn định, thời gian bay, độ chính xác, khả năng tách tầng, bung dù và mức độ an toàn của thiết kế.

Học sinh khối THCS thì hạng mục tên lửa nước 1 tầng; học sinh khối THPT thi hạng mục tên lửa nước 2 tầng. Mỗi đội có tối đa 4 thành viên.