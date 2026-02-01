Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Thi tuyển dụng giáo viên ở Nghệ An, những ai 'dính' vi phạm?

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công bố kết quả vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, có hơn 60% thí sinh đạt yêu cầu, 2 người đạt điểm cao nhất 96,5 và 3 thí sinh bị xử lý do vi phạm quy chế thi.

Ngày 1/2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An cho biết, vừa công bố kết quả bài thi viết vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập (đợt 1, năm học 2025 - 2026).

Kỳ thi năm nay thu hút gần 3.700 hồ sơ đăng ký dự tuyển cho 791 chỉ tiêu. Sau vòng 1, có 27 ứng viên trúng tuyển theo diện thu hút và 3.260 thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2, được tổ chức ngày 25/1.

12.png
Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức ở Nghệ An.

Vòng thi viết diễn ra trong 180 phút với hình thức tự luận, thang điểm 100. Nội dung gồm kiến thức chung về pháp luật chuyên ngành, đạo đức nghề nghiệp (30 điểm) và kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ (70 điểm). Theo quy định, thí sinh phải đạt từ 50 điểm trở lên ở vòng 2 và được xét trúng tuyển theo thứ tự tổng điểm (kể cả điểm ưu tiên, nếu có) trong phạm vi chỉ tiêu.

Kết quả chấm thi cho thấy, hơn 60% thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên. Đặc biệt, hai thí sinh Ngô Thị Hằng (SN 1989, trú huyện Tân Kỳ cũ) và Trần Thị Hiền (SN 1994, trú huyện Quỳnh Lưu cũ) đạt điểm cao nhất là 96,5 điểm. Tuy nhiên, cũng có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 2 trường hợp bị cảnh cáo và 1 trường hợp bị hủy kết quả thi.

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo có thể nộp đơn đến 17h ngày 4/2. Sau khi hoàn tất công tác phúc khảo, Hội đồng tuyển dụng sẽ công bố kết quả trúng tuyển chính thức.

13.jpg
Các phòng thi đều có camera giám sát, kết nối với trung tâm điều hành để theo dõi.

Đây là lần đầu tiên Sở GD&ĐT Nghệ An được giao trực tiếp tổ chức tuyển dụng viên chức cho các cơ sở giáo dục công lập. Để bảo đảm khách quan, minh bạch, tỉnh đã mời các đơn vị chuyên môn ngoài tỉnh tham gia ra đề và chấm thi độc lập.

Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm khâu làm phách và coi thi; tất cả các phòng thi đều được lắp đặt camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thu Hiền
#giáo viên #Nghệ An #vi phạm quy chế #tuyển dụng #kỳ thi #minh bạch

Xem thêm

Cùng chuyên mục