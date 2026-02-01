Thi tuyển dụng giáo viên ở Nghệ An, những ai 'dính' vi phạm?

TPO - Công bố kết quả vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, có hơn 60% thí sinh đạt yêu cầu, 2 người đạt điểm cao nhất 96,5 và 3 thí sinh bị xử lý do vi phạm quy chế thi.

Ngày 1/2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An cho biết, vừa công bố kết quả bài thi viết vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập (đợt 1, năm học 2025 - 2026).

Kỳ thi năm nay thu hút gần 3.700 hồ sơ đăng ký dự tuyển cho 791 chỉ tiêu. Sau vòng 1, có 27 ứng viên trúng tuyển theo diện thu hút và 3.260 thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2, được tổ chức ngày 25/1.

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức ở Nghệ An.

Vòng thi viết diễn ra trong 180 phút với hình thức tự luận, thang điểm 100. Nội dung gồm kiến thức chung về pháp luật chuyên ngành, đạo đức nghề nghiệp (30 điểm) và kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ (70 điểm). Theo quy định, thí sinh phải đạt từ 50 điểm trở lên ở vòng 2 và được xét trúng tuyển theo thứ tự tổng điểm (kể cả điểm ưu tiên, nếu có) trong phạm vi chỉ tiêu.

Kết quả chấm thi cho thấy, hơn 60% thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên. Đặc biệt, hai thí sinh Ngô Thị Hằng (SN 1989, trú huyện Tân Kỳ cũ) và Trần Thị Hiền (SN 1994, trú huyện Quỳnh Lưu cũ) đạt điểm cao nhất là 96,5 điểm. Tuy nhiên, cũng có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 2 trường hợp bị cảnh cáo và 1 trường hợp bị hủy kết quả thi.

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo có thể nộp đơn đến 17h ngày 4/2. Sau khi hoàn tất công tác phúc khảo, Hội đồng tuyển dụng sẽ công bố kết quả trúng tuyển chính thức.

Các phòng thi đều có camera giám sát, kết nối với trung tâm điều hành để theo dõi.

Đây là lần đầu tiên Sở GD&ĐT Nghệ An được giao trực tiếp tổ chức tuyển dụng viên chức cho các cơ sở giáo dục công lập. Để bảo đảm khách quan, minh bạch, tỉnh đã mời các đơn vị chuyên môn ngoài tỉnh tham gia ra đề và chấm thi độc lập.

Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm khâu làm phách và coi thi; tất cả các phòng thi đều được lắp đặt camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.