Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh giành Quán quân Trường học sinh thái

TPO - Đại diện của tỉnh Quảng Ninh giành Quán quân cuộc thi Trường học sinh thái ở hạng mục tiểu học, trong khi đại diện Hà Nội đứng đầu trong khối trường THCS. Ở nhóm THPT, giải Nhất là đại diện của tỉnh Bắc Ninh.

Sáng 31/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025: Trường học không rác thải nhựa.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN là một sáng kiến quan trọng trong khuôn khổ hợp tác của Tổ chức các Quan chức cấp cao Môi trường ASEAN (ASOEN), nhằm thúc đẩy giáo dục môi trường, phát triển các mô hình trường học xanh, bền vững trong khu vực.

Việc Việt Nam tổ chức Giải thưởng không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với ASEAN, mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị của phát triển bền vững về môi trường trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành tham quan sản phẩm tái chế của các trường học tại Lễ trao giải sáng 31/1.

Thứ trưởng chia sẻ, với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa”, Giải thưởng năm 2025 đã trực tiếp góp phần giải quyết một trong những thách thức môi trường cấp bách hiện nay. Rác thải nhựa không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Việc lựa chọn trường học, thầy cô giáo và các em học sinh làm trung tâm của hành động thể hiện tầm nhìn dài hạn: giáo dục và thay đổi hành vi ngay từ thế hệ trẻ chính là chìa khóa cho một tương lai xanh và bền vững”, Thứ trưởng nói.

Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng bày tỏ mong muốn các Bộ, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục và các tổ chức liên quan tăng cường phối hợp, nhân rộng các mô hình Trường học sinh thái ASEAN, đồng thời tiếp tục lồng ghép giáo dục môi trường, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững vào hoạt động dạy và học.

Theo Ban tổ chức, năm 2025, số lượng trường học tham gia Giải thưởng tăng gấp 3,5 lần so với mùa giải trước, với gần 300 cơ sở giáo dục trên cả nước đăng ký tham dự. Qua quá trình xét chọn nghiêm túc, Ban tổ chức đã lựa chọn 60 trường tiêu biểu để trao giải cho ba cấp học: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Sản phẩm tái chế từ nhựa được trưng bày tại Lễ trao giải.

Năm nay Giải thưởng ghi nhận sự xuất hiện của các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa như Lào Cai, Cao Bằng, Gia Lai, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Điều này c cho thấy Giải thưởng không chỉ tập trung vào các địa phương có điều kiện thuận lợi, mà còn góp phần khuyến khích, động viên các địa phương còn nhiều khó khăn tham gia triển khai giáo dục môi trường và mô hình Trường học Sinh thái.

Theo Hội đồng xét chọn Giải thưởng, nhiều mô hình giảm thiểu rác thải nhựa tại các trường vùng sâu, vùng xa được xây dựng từ những hành động rất giản dị nhưng hiệu quả, như phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng vật liệu, hạn chế đồ nhựa dùng một lần trong căng tin trường học, hay tổ chức các buổi truyền thông, sinh hoạt ngoại khóa gắn với thực tiễn đời sống địa phương.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho đại diện các trường đạt giải.

Tại buổi lễ, 60 giải thưởng đã được công bố chính thức, ghi nhận những sáng kiến tiêu biểu của các cơ sở giáo dục trong triển khai mô hình Trường học sinh thái - Trường học không rác thải nhựa.

Trong đó, Trường Tiểu học Hà An, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh đạt giải Nhất ở hạng mục trường tiểu học. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội giành giải Nhất ở khối THCS. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Bắc Giang, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh dành giải Nhất ở nhóm trường THPT.

Danh sách 60 giải thưởng năm nay