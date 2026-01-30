Trường Đại học Mở TPHCM công bố thành lập Phân hiệu tại Đồng Nai

Chiều 30/1, Trường Đại học Mở TPHCM tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 27/QĐ-BGDĐT ngày 9/1/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống đào tạo đại học công lập đa ngành, đa bậc của Nhà trường, hướng tới mở rộng cơ hội học tập và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đông Nam Bộ

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo tỉnh Đồng Nai; đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đối tác cùng Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

Phối cảnh Phân hiệu Trường Đại học Mở TPHCM ở Đồng Nai

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Minh Hà – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM khẳng định, việc thành lập Phân hiệu tại Đồng Nai là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. “Việc thành lập Phân hiệu không chỉ mở rộng không gian đào tạo mà còn góp phần đưa tri thức đến gần hơn với người học, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của địa phương và xu thế hội nhập quốc tế”, GS.TS. Nguyễn Minh Hà nhấn mạnh.

Lãnh đạo Trường Đại học Mở TPHCM đón nhận Quyết định thành lập phân hiệu.

Theo lãnh đạo Nhà trường, trong giai đoạn 2025–2030, Phân hiệu Đồng Nai sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ với nhiều dự án trọng điểm như khối giảng đường, ký túc xá, khu đào tạo quốc phòng – an ninh tập trung, khu khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, Phân hiệu đang được sử dụng để tổ chức giảng dạy giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh cho hàng nghìn sinh viên mỗi năm, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo từ xa, vừa làm vừa học theo nhu cầu xã hội.

Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu tại Đồng Nai được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho Trường Đại học Mở TPHCM, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục và phát triển bền vững của địa phương.