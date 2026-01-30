Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hóa có tân Giám đốc Sở GD&ĐT

Phạm Trường
TPO - Tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT), vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh vừa ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT), làm Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

1000020784.jpg
Tân Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Đỗ Đức Quế.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Hồng Lựu - Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa - giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Như vậy, sau gần 1 năm khuyết chức danh giám đốc, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có giám đốc mới.

Ông Đỗ Đức Quế sinh năm 1981, quê tỉnh Phú Thọ, có trình độ chuyên môn tiến sĩ sinh học.

Trước đây, ông Quế có nhiều năm công tác tại Trường THPT Hạ Hòa, Trường THPT Thạch Kiệt và Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ. Sau đó, ông được luân chuyển về Bộ GD&ĐT, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học.

Tháng 3/2025, ông Quế được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT.

Phạm Trường
#Thanh Hóa #Giám đốc Sở GD&ĐT #giáo dục #bổ nhiệm #tỉnh Thanh Hóa #giáo dục địa phương

