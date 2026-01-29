TPHCM dừng mọi bữa ăn bán trú do công ty nghi dùng thịt bẩn cung cấp

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường dừng mọi bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).

Chiều 29/1, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM thông tin Sở sẽ có văn bản yêu cầu các trường dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).

Đây là đơn vị bị báo chí phản ánh dùng thực phẩm hết hạn, thực phẩm bẩn chế biến suất ăn bán trú cho hàng nghìn học sinh tại TPHCM.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu Hiệu trưởng các trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xây dựng phương án tổ chức cho học sinh ăn bán trú hiệu quả nhất, trên nguyên tắc bảo đảm chế độ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với các trường học không sử dụng sản phẩm của Sago Food, lãnh đạo các trường cũng cần tăng cường giám sát từng khâu trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.

"Hiện Sở đang tích cực phối hợp làm việc với các đơn vị liên quan về vấn đề này. Hiệu trưởng nhà trường sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường học của mình", ông Minh nói.

Ông Minh nói thêm, việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng đã thực sự được đưa vào trường học hay mới nằm ở phạm vi nội bộ công ty sẽ chờ kết luận điều tra chính thức từ cơ quan công an và Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Đến trưa nay (29/1) theo thống kê của Tiền Phong, có ít nhất 8 trường học ở TPHCM tạm dừng tổ chức ăn bán trú hoặc đổi nhà cung cấp suất ăn hoặc thực phẩm với công ty trên, gồm: Trường tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng), Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận), Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo (phường Hiệp Phước), Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), Trường THCS Khánh Bình (phường Chánh Hưng), Trường THCS Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), Trường mầm non Hoa Hồng (phường Phú Thuận).

Theo nguồn tin của Tiền Phong, có ít nhất 15 trường học sử dụng sản phẩm của công ty Sago Food với hàng nghìn học sinh ăn các suất ăn từ đơn vị trên cung cấp hàng ngày.