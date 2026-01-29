Gần 40 tình nguyện viên đăng ký tham gia chương trình Y4C- Thắp sáng tri thức 2026

Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình Tuổi trẻ vì cộng đồng – Y4C với chủ đề Thắp sáng tri thức 2026 đã ghi nhận gần 40 tình nguyện viên đăng ký tham gia hành trình tại Bảo Thắng (Lào Cai). Ban Tổ chức cho biết, chương trình chính thức khép lại thời gian nhận hồ sơ, đánh dấu giai đoạn chuyển từ tuyển chọn sang chuẩn bị triển khai các hoạt động chuyên môn.

Theo Ban Tổ chức, số lượng tình nguyện viên đăng ký tham gia năm nay phản ánh sự quan tâm ngày càng rõ nét của học sinh, sinh viên và phụ huynh đối với các chương trình trải nghiệm gắn với phục vụ cộng đồng. Các tình nguyện viên đến từ nhiều trường học, có nền tảng và kỹ năng khác nhau, cùng chung mong muốn được đóng góp thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm thực tế.

Việc đóng đơn đăng ký là bước cần thiết để Ban Tổ chức hoàn thiện công tác phân công nhân sự, xây dựng kế hoạch tập huấn và điều phối hoạt động trong suốt hành trình. Ngay sau khi danh sách tình nguyện viên được chốt lại, chương trình sẽ tập trung vào các buổi tập huấn chuyên môn, trong đó có nội dung về lớp học STEM, điều phối học sinh và kỹ năng xử lý tình huống.

Ban Tổ chức cho biết, toàn bộ tình nguyện viên tham gia đều sẽ được tham gia các buổi tập huấn bắt buộc nhằm bảo đảm chất lượng hoạt động, tính an toàn và sự thống nhất trong quá trình triển khai chương trình tại địa phương.

Việc gần 40 tình nguyện viên đăng ký tham gia ngay trong thời gian mở đơn cho thấy tinh thần chủ động và trách nhiệm xã hội của người trẻ khi tiếp cận các chương trình hướng tới cộng đồng. Nhiều tình nguyện viên chia sẻ mong muốn được trải nghiệm môi trường mới, đồng thời đóng góp bằng chính kiến thức, kỹ năng và sự nhiệt tình của mình.

Theo đại diện Ban Tổ chức, Y4C không đặt nặng số lượng mà ưu tiên sự phù hợp và cam kết của từng cá nhân. Vì vậy, việc đóng đơn đúng thời hạn cũng giúp bảo đảm mỗi tình nguyện viên tham gia đều có sự chuẩn bị đầy đủ về tinh thần và kỹ năng trước khi lên đường.