Căng mình với các kì thi

TP - Không chỉ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào trường đại học (ĐH) mong muốn, nhiều thí sinh buộc phải tham gia thêm ít nhất 1- 2 kì thi riêng. Thậm chí, có thí sinh đăng kí dự thi tới 4 - 5 kì thi khác nhau.

Thí sinh Nguyễn Văn Khánh (Hà Nội) dành ba buổi tối mỗi tuần đến trung tâm văn hóa để học thêm ba môn dự kiến thi tốt nghiệp THPT gồm Toán, Vật lí và Ngữ văn. Khánh vừa tham gia kì thi đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức và khẳng định đã đạt mức điểm sàn để đăng kí phương thức xét tuyển tài năng của trường này.

Trước đó, Khánh đã đạt IELTS 6.5, đủ điều kiện được miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ. “Kì thi nào cũng khiến em lo lắng, căng thẳng. Nhưng để tăng cơ hội trúng tuyển, em bắt buộc phải tham gia ít nhất một kì thi nữa ngoài thi tốt nghiệp THPT”, Khánh chia sẻ.

Thí sinh thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026. Ảnh: KHÁNH DUY

Theo Khánh, năm nay ĐH Bách khoa Hà Nội duy trì ba phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, xét kết quả kì thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả kì thi đánh giá tư duy. Để đủ điều kiện phương thức xét tuyển tài năng (hồ sơ đánh giá năng lực và phỏng vấn), thí sinh bắt buộc phải tham gia kì thi đánh giá tư duy.

Những năm trước, thí sinh chỉ cần có kết quả học bạ THPT. Như vậy, đánh giá tư duy đang trở thành một “rào cản mềm” đối với phần lớn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển theo phương thức riêng vào ĐH Bách khoa Hà Nội.

Trần Thị Khánh Ly (Ninh Bình) cho biết, em dự kiến tham gia hai kì thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức. Với học sinh ngoại tỉnh, việc tiếp cận đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm ôn luyện các kì thi riêng gặp nhiều khó khăn. Ly phải tự phân bổ thời gian vừa hoàn thành bài tập trên lớp, vừa tự ôn luyện, đồng thời tìm hiểu thêm kinh nghiệm từ anh chị khóa trên.

“Em vừa chịu áp lực ôn tập kiến thức do cấu trúc đề và yêu cầu của mỗi kì thi rất khác nhau, vừa lo không đăng kí được ca thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội như mong muốn. Tình trạng nghẽn mạng, hết chỗ thi tại địa phương năm nào cũng xảy ra. Năm trước, có anh chị trường em phải lên Thái Nguyên để dự thi”, Ly nói.

Ghi nhận cho thấy, không ít thí sinh có kế hoạch tham gia 4-5 kì thi nhằm gia tăng cơ hội trúng tuyển, như thi IELTS, thi đánh giá tư duy, thi đánh giá năng lực, thi học sinh giỏi các cấp, thi khoa học kĩ thuật… Các kì thi diễn ra dồn dập trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 đang tạo áp lực không nhỏ đối với thí sinh và phụ huynh.

Nhà giáo Trần Cao Cường (Nghệ An) bày tỏ mong muốn các cơ sở giáo dục ĐH khi tổ chức kỳ thi riêng cần bảo đảm đủ chỗ thi cho học sinh ngoại tỉnh. Thực tế cho thấy, dù được tổ chức tại địa phương, số lượng thí sinh đăng kí dự thi thường vượt quá năng lực phục vụ của các trường. Vì vậy, nhiều học sinh buộc phải di chuyển ra Hà Nội để dự thi, gây tốn kém thời gian và chi phí.