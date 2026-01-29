Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Nhiều trường học ở TPHCM ngưng suất ăn bán trú vì nghi thịt hết hạn vào trường

Anh Nhàn
TPO - Sau phản ánh nghi thịt hết hạn vào trường, hàng loạt trường học tại TPHCM đã tạm ngưng suất ăn bán trú trong lúc chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Là một trong những trường học đang sử dụng suất ăn bán trú từ nhà cung cấp bị phản ánh, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận) đã thông báo đến phụ huynh về việc tạm ngưng hợp đồng cung cấp suất ăn trưa để chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Nhà trường cho biết đã chủ động làm việc với đơn vị cung cấp, yêu cầu làm rõ các nội dung báo chí phản ánh, đồng thời báo cáo sự việc đến các cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo.

Hình ảnh thịt được sơ chế trong phóng sự đăng tải trên báo chí. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, từ ngày 29/1, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát tạm ngưng tổ chức bán trú và không tổ chức bữa ăn trưa tại trường cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, phụ huynh được đề nghị chủ động đón học sinh về nghỉ trưa và đưa các em quay lại trường đúng giờ học buổi chiều. Nhà trường cũng cho biết sẽ phối hợp với Ban Đại diện Cha mẹ học sinh xây dựng lại phương án tổ chức bán trú an toàn, đúng quy định và bền vững.

Tương tự, Trường THCS Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ) cũng đã có văn bản gửi công ty bị phản ánh, yêu cầu làm rõ các nội dung báo chí nêu. Đồng thời, nhà trường đề nghị ngưng cung cấp tại căn tin các sản phẩm thức ăn chế biến từ thịt, chỉ cho phép kinh doanh nước uống đóng chai và các loại thực phẩm đóng gói sẵn từ những nhà cung cấp đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, có uy tín trên thị trường.

Trước đó, Trường Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng) và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận) cũng đã thông báo đến phụ huynh về việc tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Trao đổi về sự việc, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết: Sở đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc, trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Theo ông Minh, hiện vẫn cần chờ kết luận điều tra chính thức để xác định liệu thực phẩm không đảm bảo chất lượng đã được đưa vào trường học hay mới chỉ dừng lại trong phạm vi nội bộ của doanh nghiệp.

Ông Minh nhấn mạnh, hiệu trưởng các trường sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại đơn vị mình. Khi có kết luận điều tra cuối cùng, nếu xác định có vi phạm tại trường học, Sở sẽ có căn cứ để đưa ra các biện pháp xử lý tiếp theo.

Anh Nhàn
