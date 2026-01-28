Quảng Ninh chi hơn 300 tỷ đồng mỗi năm cho sữa học đường

TPO - Ngày 28/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cho biết tỉnh đang triển khai chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học giai đoạn 2025,2030, với dự kiến kinh phí thực hiện ước trên 300 tỷ đồng mỗi năm học.

Theo đó, đối tượng thụ hưởng gồm trẻ nhà trẻ từ đủ 6 tháng tuổi trở lên, trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Định mức hỗ trợ 110ml sữa/trẻ/ngày đối với trẻ nhà trẻ. 180ml sữa/trẻ/ngày đối với trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học. Sữa được sử dụng trong các ngày học thực tế tại cơ sở giáo dục, nhưng không quá 175 ngày/năm học. Chính sách thực hiện đến hết ngày 31/12/2030.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh nêu rõ sản phẩm sử dụng là sữa tươi tiệt trùng dạng lỏng, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Sữa có thời hạn sử dụng tối thiểu 180 ngày kể từ ngày sản xuất, đóng gói riêng cho một lần sử dụng, có logo nhận diện chương trình in trên mặt chính bao bì; tại thời điểm đưa vào sử dụng phải còn tối thiểu 90 ngày so với hạn dùng in trên bao bì.

Kinh phí thực hiện chính sách được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý và các nguồn hợp pháp khác. Hằng năm, ước khoảng 200.000 trẻ mầm non và học sinh tiểu học được thụ hưởng.

Về tiến độ triển khai, đến nay đã có 118 cơ sở giáo dục mầm non và 140/140 cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học gửi dự toán năm 2026 về UBND cấp xã. Theo Sở Tài chính Quảng Ninh, 46/54 xã, phường, đặc khu đã gửi dự toán kinh phí, Sở Tài chính đã thẩm định, trình UBND tỉnh đề nghị cấp bổ sung kinh phí năm 2026 để thực hiện.

Trên cơ sở thẩm định, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định bổ sung hơn 112 tỉ đồng cho 22 xã, phường, đặc khu để triển khai chính sách, các địa phương còn lại dự kiến được phân bổ kinh phí vào cuối tháng 1/2026.

Đáng chú ý, phường Hồng Gai là địa phương đầu tiên hoàn thành giao dự toán ngân sách cho các trường mầm non, tiểu học với tổng kinh phí gần 11 tỉ đồng. Trường Tiểu học Hồng Gai và Trường Mầm non Hồng Gai đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, dự kiến từ ngày 6/2, học sinh sẽ bắt đầu được uống sữa tại trường.