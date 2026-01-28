Công an vào cuộc vụ 40 học viên có bằng đại học nước ngoài nhưng không được công nhận

TPO - Lãnh đạo Cục giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết cơ quan công an đang vào cuộc xác minh vụ việc liên quan phản ánh Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) được cấp phép dạy nghề nhưng liên kết đào tạo trình độ đại học với trường nước ngoài, tuyển sinh đào tạo không đảm bảo quy định của pháp luật.

Tham mưu Bộ để thành lập đoàn kiểm tra liên ngành

Xung quanh vụ việc 40 học viên có bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài nhưng không được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, phóng viên Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Trương Anh Dũng, Cục Trưởng Cục giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo ).

Thưa ông, đã hơn 1 tháng kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thông tin sẽ “xem xét lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động” của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London. Đến nay, kết quả như thế nào?

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn liên quan tổ chức các cuộc họp nhằm rà soát, trao đổi, thống nhất để tham mưu phương án xử lí theo quy định pháp luật và bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của người học.

Cục Trưởng Cục giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trương Anh Dũng.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) được Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội trước đây cấp phép hoạt động dạy nghề từ năm 2015, nhưng theo phản ánh thì cơ sở này lại liên kết đào tạo trình độ đại học với trường nước ngoài, tuyển sinh đào tạo không đảm bảo quy định của pháp luật.

Chúng tôi xác định, đây là sự việc phức tạp, liên quan nhiều pháp nhân, nhiều trình độ đào tạo và có yếu tố nước ngoài. Chúng tôi đã chủ động mời đại diện cơ quan công an đến cùng trao đổi thông tin và để phối hợp kiểm tra.

Qua làm việc với cơ quan công an, chúng tôi được biết cơ quan điều tra cũng đang tiến hành kiểm tra, tra xác minh sự việc.

Hiện Cục đã có văn bản đề nghị và mới đây trường đã có báo cáo và hồ sơ tài liệu gửi về Cục. Sau các buổi họp, chúng tôi cũng đã tham mưu Bộ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện tổ chức và hoạt động đào tạo của trường này.

Hơn 10 năm hoạt động, chưa từng bị kiểm tra

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp này đăng ký hoạt động từ năm 2015. Vậy, trong hơn chục năm qua, cơ quan quản lý đã từng thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy và học chưa?

Cả nước có khoảng 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm, các cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương đều thực hiện nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, nhưng chủ yếu tập trung vào các trường có quy mô tuyển sinh đào tạo lớn, hoặc đang là điểm nóng, nhạy cảm như đào tạo khối ngành, nghề sức khỏe, đào tạo lái xe, công nghệ thông tin hoặc các trường bị phản ánh có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) được cấp phép đào tạo 3 nghề (thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, trang trí nội thất) với quy mô tuyển sinh 35 học sinh/năm/trình độ. Do quy mô cấp phép đào tạo nhỏ, nghề đào tạo không thuộc danh mục nhạy cảm nên nhiều năm qua, chúng tôi không nhận được phản ánh sai phạm nên chưa đưa vào diện thanh tra, kiểm tra.

Để không tái diễn trường hợp cơ sở giáo dục vi phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo có những giải pháp gì?

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nếu đơn vị vi phạm tùy vào mức độ, hành vi vi phạm trong tuyển sinh vượt chỉ tiêu hay tuyển sinh không phép để có chế tài xử lí. Trong đó, mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất đến 150 triệu đồng. Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm, cơ sở đào tạo có thể bị đình chỉ hoạt động, cao nhất là thu hồi giấy phép hoạt động và hoàn học phí cho người học. Trường hợp có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan công an.

Đối với Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London, khi đã hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ quy định pháp luật, không thể viện lí do cập nhật thông tin pháp luật chưa kịp thời để né tránh trách nhiệm.

Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London có địa chỉ tại 98 Tô Ngọc Vân (Hà Nội).

Quan điểm của chúng tôi là cơ sở giáo dục vi phạm đến đâu sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cũng cần tính toán theo hướng đảm bảo tối đa quyền, lợi ích hợp pháp cho người học trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật.

Cục cũng đã đề xuất Bộ có văn bản yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, rà soát, tổng hợp, báo cáo để các Cục, Vụ chức năng của Bộ theo dõi, quản lý theo quy định đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ sở có chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Đồng thời, đề xuất Bộ chỉ đạo các Cục/Vụ liên quan và các Sở Giáo dục và Đào tạo công khai danh sách các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đã được cấp phép theo thẩm quyền quy định.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã tham mưu quy định yêu cầu các trường phải đăng kí hệ thống dữ liệu ngành và hệ thống dữ liệu quốc gia trước khi tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi). Khi đó, cơ sở giáo dục tuyển sinh được bao nhiêu, đội ngũ giáo viên năng lực thế nào, liên kết với ai, cấp bằng thế nào đều có trên hệ thống. Điều này nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, khắc phục được những tồn tại bất cập hiện nay trong tuyển sinh, đào tạo.

Vừa qua, Bộ đã ban hành Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp; phối hợp các đơn vị xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành triển khai đến 700 trường cao đẳng, trung cấp nghề. Trong đó, có 500 đơn vị đã hoàn thành việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu với khoảng 1 triệu người học và gần 60.000 giáo viên. Trong thời gian tới, yêu cầu các đơn vị tiếp tục cập nhật dữ liệu đầy đủ và hoàn thiện quy định pháp luật để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong giáo dục nghề nghiệp.

Cảm ơn ông!

Nhóm PV (thực hiện)