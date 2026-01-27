Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp triển khai hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) – Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đồng hành triển khai hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại tỉnh Thanh Hóa.

trao-tang-1.jpg
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với các đơn vị bàn giao nhà tình nghĩa ở tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 26/1, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp với quỹ Kiến tạo ước mơ – Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG và Công an tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 23 hộ nghèo, cận nghèo tại xã Thiết Ống và xã Điền Lư, tổng kinh phí 2,297 tỷ đồng; 10 căn nhà lắp ghép trao tặng cho 10 gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1,28 tỷ đồng.

Đây là nguồn lực quý báu, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân có mái ấm kiên cố, yên tâm lao động, sản xuất và vươn lên trong cuộc sống; đồng thời thể hiện tinh thần “vì đồng chí, đồng đội, vì nhân dân phục vụ”, góp phần tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

trao-tang-3.jpg
trao-tang-2-9640.jpg
trao-tang.jpg

Theo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, đơn vị xác định công nghệ phải gắn với con người, lan tỏa trách nhiệm xã hội bằng nhiều chương trình an sinh qua ứng dụng VNeID.

Trong đó, nổi bật là huy động 1.052 tỷ đồng cứu trợ bão lụt năm 2024; “Ủng hộ Tết vì người nghèo” tại Hà Giang huy động gần 1,96 tỷ đồng, hỗ trợ 1.958 hộ; Cứu trợ bão lũ năm 2025 huy động trên 372 tỷ đồng.

Hoạt động là minh chứng rõ nét trong thực hiện phong trào thi đua “3 nhất”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong công tác an sinh xã hội, vì Nhân dân phục vụ.

Thanh Hà
#Hoạt động an sinh xã hội #Chương trình hỗ trợ nhà ở #Phong trào thi đua 'Chung tay xóa nhà tạm' #Hỗ trợ người nghèo và cán bộ chiến sĩ #Ứng dụng công nghệ trong công tác xã hội #Quỹ ước mơ và doanh nghiệp đồng hành #Ủng hộ cứu trợ bão lụt #Tinh thần vì nhân dân phục vụ #Lan tỏa hình ảnh lực lượng công an

