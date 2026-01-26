Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

‘Tết về bản’ - Mang mùa xuân vượt núi

Hà Lê

Những ngày cuối năm bận rộn, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề, một nhóm người trẻ ở Hà Nội đã chọn cách khép lại năm cũ bằng hành trình ngược núi. Dự án thiện nguyện “Tết về bản” do fansite XKKD thuộc KINGDOM - cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ SOOBIN thực hiện, không chỉ mang theo những phần quà Tết, mà còn đem mùa xuân ấm áp, yêu thương đến với gần 400 em nhỏ ở xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An).

52ef380b-d666-48d9-b16c-8bbaad8cb7c7.jpg


Mỹ Lý - nơi cái Tết từng bị lũ cuốn trôi

Xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét lịch sử tháng 7/2025. Nước lũ dâng cao, cuốn theo nhà cửa, trường lớp, để lại những bãi bùn lầy mênh mông. Hai ngôi trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 và Mầm non Mỹ Lý 2 với 11 điểm trường ở các bản xa cũng không nằm ngoài biến cố ấy.

Tháng 9/2025, khi XKKD lần đầu đặt chân tới Mỹ Lý để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ, dấu tích của lũ vẫn còn hằn rõ trên từng con đường, từng mái nhà. Bà con ở tạm trong lều bạt, cuộc sống hằng ngày chồng chất khó khăn. Cuối tháng 1/2026, khi đoàn quay trở lại để thực hiện dự án “Tết về bản”, nhiều ngôi nhà kiên cố đã được dựng lên, trường tiểu học mới cũng sắp hoàn thiện. Mỹ Lý như đang được “hồi sinh” với nhiều đổi thay tràn đầy hi vọng.

Món ăn lạ và cái Tết sẻ chia

Điều kiện sinh hoạt và ăn bán trú của 359 bé học sinh ở cấp tiểu học và mầm non đang theo học tại 11 điểm trường vẫn còn nhiều hạn chế. Ở những điểm trường xa, thầy cô chỉ có thể xuống chợ mua thực phẩm vào cuối tuần. Vì thế, các em hiếm khi được ăn thịt quá hai, ba ngày trong tuần.

66afd4f5-3771-4e7c-b3d7-3c9b85995eb9.jpg
b948747f-a17d-4568-8382-fb28bfb8bcbf.jpg

Bởi vậy, mỳ Ý, gà rán hay xúc xích - những món ăn quen thuộc ở miền xuôi - lại trở thành trải nghiệm lần đầu của rất nhiều em nhỏ. Các em ăn chậm rãi và có phần dè dặt. Có em chỉ cắn một, hai miếng đùi gà rồi cẩn thận gói lại, xin mang về cho em bé ở nhà. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều thành viên trong đoàn không giấu được xúc động. Ban tổ chức đã chủ động chuẩn bị dư phần để các em có thể mang quà về, như một cách để cái Tết được gọi tên trọn vẹn hơn trong mỗi gia đình.

“Gói” Tết bằng sự chu đáo của những người trẻ

Không kể nhiều về những vất vả trên những cung đường đèo dốc, các thành viên XKKD – phần lớn là những cô gái trẻ đến từ Hà Nội – chỉ say sưa chia sẻ việc chuẩn bị và gói ghém Tết bằng sự tỉ mỉ và chu đáo. Họ thiết kế từng chiếc áo khoác; mũ len, mua chăn, gối cho trẻ mầm non, sắm đồ dùng học tập, sách vở, gia vị cho bếp ăn bán trú…

f0372722-1729-441c-9c17-766a123bbbec.jpg

Do đặc thù là địa bàn biên giới, mọi hoạt động thiện nguyện của đoàn đều được chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Mỹ Lý quan tâm, đồng hành và giúp đỡ. Trong hành trình “Tết về bản”, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng không chỉ hỗ trợ đảm bảo an ninh mà còn trực tiếp tham gia nấu ăn, tổ chức tiệc tất niên cho các em nhỏ.

Từ tình yêu thần tượng đến trách nhiệm xã hội

Trong năm 2025, nhóm XKKD đã thực hiện nhiều dự án cộng đồng như tri ân các bác là thương, bệnh binh nhân ngày lễ 27/7, thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Nội và Quảng Trị, tặng công trình chiếu sáng năng lượng mặt trời cho khu tưởng niệm...

5412cc74-230b-4cd4-aa34-c95b90628c79.jpg

Với KINGDOM, tình yêu dành cho nghệ sĩ SOOBIN không chỉ thể hiện bằng sự ủng hộ trên sân khấu, mà còn bằng ứng xử tử tế, văn minh và có trách nhiệm với cộng đồng. “Tết về bản” - hoạt động nằm trong chuỗi dự án “Lớp học nhỏ - Ước mơ to” đã trở thành minh chứng rõ nét cho một fandom trẻ trung nhưng chín chắn, bền bỉ trong các hoạt động xã hội tích cực và giàu lòng nhân ái. Giữa núi rừng Mỹ Lý, khi những chiếc áo mới được khoác lên vai trẻ nhỏ, khi bữa ăn ấm nóng lan tỏa tiếng cười, mùa xuân đã đến sớm theo một cách rất đẹp và rất riêng.

df74c769-d538-457a-b1c8-2a6a3ecc4150.jpg

Trong hai đợt triển khai dự án “Lớp học nhỏ – Ước mơ to”, fansite XKKD đã trao tặng 1 tấn gạo; 359 áo khoác gió; 359 mũ len; 157 bộ chăn, gối, đệm ngủ trưa; 1.000 quyển vở, sách truyện, tạp chí; nhiều đồ dùng học tập, đồ chơi trí tuệ cho trẻ mầm non; đồ gia dụng, gia vị cho bếp ăn. Bên cạnh đó là 33 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ 11 điểm trường và 11 suất học bổng đón Tết trị giá 1 triệu đồng/suất dành cho học sinh vượt khó.

Hà Lê
