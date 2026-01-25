Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Mang chăn ấm, Tết sớm đến học sinh vùng cao Hoàng Su Phì

Phú Nguyễn
TPO - Trong khuôn khổ Xuân sẻ chia - Tết yêu thương do Hội đồng Đội Trung ương phát động, ngày 25/1, Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Tuyên Quang và chính quyền địa phương tổ chức để các nhà hảo tâm trao tặng quà Tết đến với học sinh và các thầy cô giáo xã Hoàng Su Phì, Tuyên Quang.

Ngày 25/1, tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Ngàm Đăng Vài (thuộc xã Hoàng Su Phì, Tuyên Quang) diễn ra chương trình Xuân sẻ chia - Tết yêu thương.

z7466032181376-f0d15f9cc3edb2e928867cb024e8f91c.jpg
Quang cảnh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Ngàm Đăng Vài xã Hoàng Su Phì.

Tại chương trình, các nhà hảo tâm cùng ban tổ chức trao tặng cho 378 học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Ngàm Đăng Vài mỗi em một chăn ấm. 13 học sinh mồ côi đang học tập tại trường được các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm mỗi em 500.000 đồng tiền mặt để đón Tết đủ đầy hơn. Ngoài ra, 17 phần quà cũng được gửi tới 17 học sinh mồ côi khác đang học tập tại các trường trên địa bàn xã Hoàng Su Phì.

33 thầy cô giáo của nhà trường cũng được ban tổ chức và các nhà tài trợ trao tặng những phần quà tri ân.

z7466032190307-7cc3a6cb2d6af2801b858e03e20308c2.jpg
z7466032220399-051b5ad096549885cb8c94156c81097e.jpg
Ban tổ chức tặng quà cho giáo viên, học sinh trong trường.
z7466021855905-a771d464abe4c79be8f83554c95e9660.jpg
Tại chương trình, đại diện báo Tiền Phong cũng tặng bút ký của nhà báo Hạnh Đỗ (công tác tại báo Tiền Phong) cho nhà trường.
z7466021881082-5db9675d577b228e6e0dd9e1db11a6af.jpg
z7466021900167-0dcde49364f5fbffcd5130c859f6adfc.jpg
z7466021910346-3b303afc89851f3b158bdc011c91631b.jpg
z7466021913091-7b69a15934f865453e075d07571c1256.jpg
Những nụ cười rạng rỡ của học sinh trường PTDTBT Tiểu học và THCS Ngàm Đăng Vài.

Thầy giáo Nguyễn Đình Bính, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Ngàm Đăng Vài bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn tới Hội đồng Đội Trung ương, Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang cùng các nhà hảo tâm. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời này là nguồn động viên lớn để thầy trò nhà trường tiếp tục nỗ lực dạy tốt, học tốt, vượt qua khó khăn nơi vùng cao.

Phú Nguyễn
#thiếu nhi #Hoàng Su Phì #chương trình từ thiện #quà Tết #báo Tiền Phong #vùng cao #học sinh

