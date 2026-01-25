Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Quân khu 3 kiểm tra báo động sẵn sàng chiến đấu

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong hai ngày 24 và 25/1, Thiếu tướng Tô Thành Quyết - Phó Tư lệnh Quân khu 3, cùng đoàn công tác của Quân khu tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị huấn luyện và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với các đơn vị thuộc Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242 đóng quân trên tuyến đảo Đông Bắc.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế, báo động sẵn sàng chiến đấu tại các tiểu đoàn trực thuộc Lữ đoàn 242, gồm Tiểu đoàn 162, Tiểu đoàn đảo Trần, Tiểu đoàn đảo Thanh Lân, Tiểu đoàn đảo Cô Tô và Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng.

242-1.jpg
Đoàn công tác kiểm tra thực hành báo động di chuyển sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn 162, Lữ đoàn 242.

Trong thời gian qua, Lữ đoàn 242 và các đơn vị trực thuộc đã quán triệt nghiêm chỉ lệnh và hướng dẫn của trên về sẵn sàng chiến đấu; công tác quân sự, quốc phòng năm 2026; công tác trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm đầy đủ quân số cho các đơn làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định.

Đơn vị cũng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, đơn vị trực chiến; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trực cao điểm theo chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòngQuân khu 3.

Để chuẩn bị cho huấn luyện năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ quân sự và phong trào thi đua quyết thắng năm 2026, xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục chính trị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với việc chú trọng công tác tập huấn cán bộ, Lữ đoàn 242 đã huy động hơn 18.600 ngày công tổ chức củng cố hệ thống thao trường, bãi tập; xây dựng bố trí thao trường bắn súng K54, AK nâng cao theo đúng hướng dẫn của trên; xây mở rộng, kiên cố hóa một số hạng mục sở chỉ huy diễn tập khu sơ tán, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

242-4.jpg
Thiếu tướng Tô Thành Quyết tặng quà đối tượng chính sách tại đảo Cô Tô.

Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ ở lại trực Tết bảo đảm vui vẻ, đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Quá trình kiểm tra, Thiếu tướng Tô Thành Quyết yêu cầu Lữ đoàn 242 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ thành phần, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án.

Lữ đoàn cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an, Biên phòng, Hải quân và các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, đất liền, không gian mạng; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặc biệt bảo đảm an toàn tuyệt đối trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

242-5.jpg
Thiếu tướng Tô Thành Quyết và đoàn công tác chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Trần (Lữ đoàn 242).

Phó Tư lệnh Quân khu 3 cũng lưu ý, Lữ đoàn 242 tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026; chú trọng công tác nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo hệ thống doanh cụ, doanh trại, cơ sở vật chất cho đón nhận chiến sĩ mới; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn hậu cần cho các đối tượng theo đúng quy định; quán triệt thực hiện nghiêm Luật An toàn giao thông, tham gia giao thông bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Dịp này, đoàn công tác Quân khu 3 đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Đặc khu Vân Đồn; thăm và chúc Tết Đảng ủy, UBND Đặc khu Vân Đồn; cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Minh
#Kiểm tra báo động sẵn sàng chiến đấu trên tuyến đảo Đông Bắc #Thiếu tướng Tô Thành Quyết #Phó Tư lệnh Quân khu 3 #Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 #Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242 #Tiểu đoàn đảo Trần #Tiểu đoàn đảo Thanh Lân #Tiểu đoàn đảo Cô Tô #Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng

Xem thêm

Cùng chuyên mục