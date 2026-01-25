Quân khu 3 kiểm tra báo động sẵn sàng chiến đấu

TPO - Trong hai ngày 24 và 25/1, Thiếu tướng Tô Thành Quyết - Phó Tư lệnh Quân khu 3, cùng đoàn công tác của Quân khu tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị huấn luyện và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với các đơn vị thuộc Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242 đóng quân trên tuyến đảo Đông Bắc.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế, báo động sẵn sàng chiến đấu tại các tiểu đoàn trực thuộc Lữ đoàn 242, gồm Tiểu đoàn 162, Tiểu đoàn đảo Trần, Tiểu đoàn đảo Thanh Lân, Tiểu đoàn đảo Cô Tô và Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng.

Đoàn công tác kiểm tra thực hành báo động di chuyển sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn 162, Lữ đoàn 242.

Trong thời gian qua, Lữ đoàn 242 và các đơn vị trực thuộc đã quán triệt nghiêm chỉ lệnh và hướng dẫn của trên về sẵn sàng chiến đấu; công tác quân sự, quốc phòng năm 2026; công tác trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm đầy đủ quân số cho các đơn làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định.

Đơn vị cũng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, đơn vị trực chiến; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trực cao điểm theo chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Quân khu 3.

Để chuẩn bị cho huấn luyện năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ quân sự và phong trào thi đua quyết thắng năm 2026, xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục chính trị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với việc chú trọng công tác tập huấn cán bộ, Lữ đoàn 242 đã huy động hơn 18.600 ngày công tổ chức củng cố hệ thống thao trường, bãi tập; xây dựng bố trí thao trường bắn súng K54, AK nâng cao theo đúng hướng dẫn của trên; xây mở rộng, kiên cố hóa một số hạng mục sở chỉ huy diễn tập khu sơ tán, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tướng Tô Thành Quyết tặng quà đối tượng chính sách tại đảo Cô Tô.

Đơn vị cũng thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ ở lại trực Tết bảo đảm vui vẻ, đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Quá trình kiểm tra, Thiếu tướng Tô Thành Quyết yêu cầu Lữ đoàn 242 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ thành phần, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án.

Lữ đoàn cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an, Biên phòng, Hải quân và các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, đất liền, không gian mạng; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặc biệt bảo đảm an toàn tuyệt đối trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Thiếu tướng Tô Thành Quyết và đoàn công tác chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Trần (Lữ đoàn 242).

Phó Tư lệnh Quân khu 3 cũng lưu ý, Lữ đoàn 242 tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026; chú trọng công tác nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo hệ thống doanh cụ, doanh trại, cơ sở vật chất cho đón nhận chiến sĩ mới; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn hậu cần cho các đối tượng theo đúng quy định; quán triệt thực hiện nghiêm Luật An toàn giao thông, tham gia giao thông bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.