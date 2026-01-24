Nga nêu điều kiện để đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine

TPO - Nga khẳng định Ukraine phải rút quân khỏi vùng Donbass để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm. Yêu cầu này được đưa ra chỉ vài giờ trước khi các nhà đàm phán đại diện cho Ukraine, Nga và Mỹ dự kiến gặp nhau tại Abu Dhabi trong cuộc họp ba bên đầu tiên.

Trước thềm cuộc đàm phán ba bên ở Abu Dhabi, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine phải rút khỏi khu vực Donbass. Ông gọi đây là điều kiện quan trọng đối với phía Nga.

"Ai cũng biết lập trường của Nga là lực lượng vũ trang Ukraine phải rời khỏi lãnh thổ Donbass, họ phải rút khỏi đó. Đây là một điều kiện rất quan trọng", ông Peskov nói.

Ngoài ra, ông Peskov lưu ý rằng Nga không muốn công khai chi tiết về quá trình đàm phán về xung đột ở Ukraine, vì cho rằng điều này là không phù hợp.

Tổng thống Vladimir Putin gặp gỡ các Đặc phái viên Mỹ.

Trước đó, tờ Financial Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Điện Kremlin cho biết: "Tổng thống Vladimir Putin đã nói với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, rằng không nên kỳ vọng vào một giải pháp lâu dài nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ".

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố việc nhượng lại vùng Donbass phía đông là "lằn ranh đỏ" và ông chỉ sẵn sàng rút quân khỏi đó nếu Nga cũng làm như vậy và lãnh thổ này vẫn được công nhận là thuộc về Kiev.

Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One hôm thứ Năm (22/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky muốn đạt được thỏa thuận để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về vấn đề lãnh thổ, và ông Zelensky đã bác bỏ mọi sự nhượng bộ.

Hôm 23/1, cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa Ukraine, Mỹ và Nga diễn ra tại Abu Dhabi. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, vấn đề then chốt tại cuộc gặp này sẽ là vấn đề lãnh thổ liên quan đến Donbass.

Trước đó, ngày 22/1, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc nói chuyện riêng, kéo dài hơn 1 giờ.

Cùng lúc đó, một cuộc gặp đã diễn ra tại Điện Kremlin giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner với Tổng thống Vladimir Putin, có sự tham dự của trợ lý Yury Ushakov và Đặc phái viên Kirill Dmitriev, cuộc gặp kéo dài 3,5 giờ.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov sau đó xác nhận, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, các bên đã nhất trí rằng phiên họp đầu tiên của nhóm làm việc ba bên Nga - Mỹ - Ukraine về an ninh được tổ chức vào 23/1 tại Abu Dhabi.