Financial Times: Ukraine và Mỹ đề xuất thỏa thuận ngừng bắn một phần với Nga

Quỳnh Như

TPO - Ukraine và Mỹ dự kiến sẽ đề xuất một thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng với Nga trong một cuộc họp ba bên tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết, một cuộc họp ba bên dự kiến ​​sẽ diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào thứ Sáu (23/1) và thứ Bảy (24/1).

Mỹ và Ukraine đã thảo luận về việc đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn hạn chế, theo đó Moscow sẽ ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng để đổi lấy việc Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu của Nga.

c2bfbdbb-801d-4886-8db5-2bedcf8a0cc5.jpg

Một nguồn tin của Financial Times cho biết, các cuộc đàm phán với Nga về đề xuất này vẫn chưa ở giai đoạn tiến triển và Tổng thống Putin khó có thể đồng ý vì việc gây áp lực lên cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là đòn bẩy quan trọng.

Theo một quan chức cấp cao của Ukraine, Kiev cũng đang do dự về một thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng vì chương trình máy bay không người lái tầm xa của nước này đã nhắm mục tiêu thành công các cơ sở dầu khí và tàu chở dầu thuộc hạm đội bí mật của Nga.

Trước đó, vào hôm 22/1, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine, Mỹ và Nga sẽ tổ chức cuộc họp ở cấp độ kỹ thuật, đánh dấu lần đầu tiên ba bên cùng tham gia một cuộc đàm phán trực tiếp liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, phái đoàn Ukraine tham dự đàm phán tại UAE sẽ gồm: ông Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia; ông Kyrylo Budanov, Chánh Văn phòng Tổng thống; ông Serhii Kyslytsia, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống; ông David Arakhamia và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andrii Hnatov.

Quỳnh Như
FT, Pravda
#Ukraine #Mỹ #Nga #ngừng bắn #UAE #đàm phán #xung đột

