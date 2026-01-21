Tư lệnh Vùng 4 Hải quân biểu dương hạ sĩ quan - binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

TPO - Ngày 21/1, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đã gặp mặt và chúc mừng hơn 300 hạ sĩ quan - binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại Lữ đoàn 957 thuộc Vùng 4 Hải quân.

Theo Lữ đoàn 957, qua quá trình rèn luyện, học tập và công tác trong môi trường Quân đội, các chiến sĩ đã trưởng thành rõ nét về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những thành tích đạt được, năm 2025, Lữ đoàn 957 đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 1 chiến sĩ, tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cho hạ sĩ quan - binh sĩ.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, thăm hỏi chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn 957.

Đặc biệt, có 225 hạ sĩ quan - binh sĩ được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên dương vì có thành tích tiêu biểu trong tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, cũng như các hoạt động giúp đỡ nhân dân phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Biểu dương những nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 957 nói chung và các hạ sĩ quan - binh sĩ xuất ngũ đợt này nói riêng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về địa phương đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng càng có ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và sự gắn bó của thế hệ trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tư lệnh Vùng 4 Hải quân mong muốn các hạ sĩ quan - binh sĩ sau khi xuất ngũ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, tích cực lao động, học tập, tham gia xây dựng quê hương, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.

Lữ đoàn 957 trao Giấy khen tặng các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025.