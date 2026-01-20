Reuters: Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin sẽ gặp các quan chức Mỹ tại Davos

TPO - Đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin - ông Kirill Dmitriev, sẽ gặp gỡ các thành viên phái đoàn Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ.

Theo nguồn tin từ Reuters và Axios, đặc phái viên của tổng thống Nga - ông Kremlin Kirill Dmitriev dự kiến ​​sẽ gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos trong tuần này, như một phần của các cuộc thảo luận đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine .

Theo Axios, cuộc gặp giữa quan chức Nga và Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 20/1, dự kiến ​​sẽ tập trung vào đề xuất hòa bình của chính quyền Tổng thống Trump, vốn đã gặp phải nhiều trở ngại do những bất đồng giữa Nga và Ukraine.

Ông Dmitriev đã đến thăm Mỹ nhiều lần kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Quan chức Nga đã đàm phán với phía Mỹ về các biện pháp nhằm khôi phục quan hệ song phương, chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Chuyến thăm Mỹ gần đây nhất của ông Dmitriev diễn ra vào tháng 12/2025 và có cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày với Đặc phái viên Mỹ Witkoff và ông Kushner. Sau khi trở về từ chuyến đi, ông Dmitriev đã báo cáo với Tổng thống Putin về kết quả cuộc đàm phán. Hai bên đều mô tả cuộc đàm phán là "mang tính xây dựng".

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính quyền Nga đang chuẩn bị đón tiếp đặc phái viên của Tổng thống Trump - ông Steve Witkoff và Jared Kushner để đàm phán về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, thời gian cụ thể vẫn chưa được ấn định.