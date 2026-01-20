Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Reuters: Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin sẽ gặp các quan chức Mỹ tại Davos

Quỳnh Như

TPO - Đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin - ông Kirill Dmitriev, sẽ gặp gỡ các thành viên phái đoàn Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ.

Theo nguồn tin từ ReutersAxios, đặc phái viên của tổng thống Nga - ông Kremlin Kirill Dmitriev dự kiến ​​sẽ gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos trong tuần này, như một phần của các cuộc thảo luận đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine .

Theo Axios, cuộc gặp giữa quan chức Nga và Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 20/1, dự kiến ​​sẽ tập trung vào đề xuất hòa bình của chính quyền Tổng thống Trump, vốn đã gặp phải nhiều trở ngại do những bất đồng giữa Nga và Ukraine.

784c272d-7ea3-4edf-bd2d-f14f0be826dc.jpg

Ông Dmitriev đã đến thăm Mỹ nhiều lần kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Quan chức Nga đã đàm phán với phía Mỹ về các biện pháp nhằm khôi phục quan hệ song phương, chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Chuyến thăm Mỹ gần đây nhất của ông Dmitriev diễn ra vào tháng 12/2025 và có cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày với Đặc phái viên Mỹ Witkoff và ông Kushner. Sau khi trở về từ chuyến đi, ông Dmitriev đã báo cáo với Tổng thống Putin về kết quả cuộc đàm phán. Hai bên đều mô tả cuộc đàm phán là "mang tính xây dựng".

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính quyền Nga đang chuẩn bị đón tiếp đặc phái viên của Tổng thống Trump - ông Steve Witkoff và Jared Kushner để đàm phán về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, thời gian cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Quỳnh Như
Reuters
#Putin #Davos #Ukraine #Nga #Mỹ #hòa bình #đàm phán #Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Xem thêm

Cùng chuyên mục