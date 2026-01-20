Ukraine tuyên bố phá hủy 4 tỷ USD khí tài của Nga

TPO - Các cuộc tấn công tầm xa của Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều thành tố quan trọng trong hệ thống phòng không đa lớp của Nga, với tổn thất ước tính khoảng 4 tỷ USD.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm thứ Hai (19/1) thông báo, lực lượng đặc nhiệm của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thuộc SBU đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn, vô hiệu hóa nhiều hệ thống phòng không của Nga trong năm qua, với tổng giá trị ước tính khoảng 4 tỷ USD.

Trong danh sách các hệ thống phòng không của Nga bị thiệt hại có các hệ thống phòng không S-300, S-350 và S-400, cũng như các hệ thống tên lửa phòng không BUK-M1 và BUK-M2, Pantsir-S1 và Pantsir-S2.

SBU công bố đoạn video cho thấy một số ﻿hệ thống phòng không bị phá hủy.

Theo SBU, bên cạnh các bệ phóng, các hệ thống radar trinh sát của Nga cũng chịu tổn thất nặng nề. Không có các hệ thống radar này, hệ thống phòng không của đối phương không thể phát hiện các mục tiêu trên không.

Trong số các mục tiêu bị tấn công có các trạm radar Nebo-U/Nebo-M, Podlyot, Niobiy và Kasta-2E2. Các radar điều khiển hỏa lực trong các tiểu đoàn S-400 cũng bị vô hiệu hóa, bao gồm cả radar 92N6.

"Chiến dịch đã xuyên thủng hệ thống phòng không đa tầng của Nga, tạo điều kiện cho các tuyến đường an toàn cho máy bay không người lái tầm xa của Ukraine tiến sâu vào lãnh thổ đối phương - hướng tới các căn cứ quân sự, kho chứa, sân bay và các cơ sở quân sự khác", SBU nhấn mạnh.

Trước đó hồi cuối tháng 12/2025, SBU báo cáo rằng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng đặc nhiệm Alpha đã phá hủy hơn 500 hệ thống phòng không của quân đội Nga.

Hiện, phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.