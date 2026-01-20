Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tuyên bố phá hủy 4 tỷ USD khí tài của Nga

Quỳnh Như

TPO - Các cuộc tấn công tầm xa của Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều thành tố quan trọng trong hệ thống phòng không đa lớp của Nga, với tổn thất ước tính khoảng 4 tỷ USD.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm thứ Hai (19/1) thông báo, lực lượng đặc nhiệm của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thuộc SBU đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn, vô hiệu hóa nhiều hệ thống phòng không của Nga trong năm qua, với tổng giá trị ước tính khoảng 4 tỷ USD.

Trong danh sách các hệ thống phòng không của Nga bị thiệt hại có các hệ thống phòng không S-300, S-350 và S-400, cũng như các hệ thống tên lửa phòng không BUK-M1 và BUK-M2, Pantsir-S1 và Pantsir-S2.

SBU công bố đoạn video cho thấy một số ﻿hệ thống phòng không bị phá hủy.

Theo SBU, bên cạnh các bệ phóng, các hệ thống radar trinh sát của Nga cũng chịu tổn thất nặng nề. Không có các hệ thống radar này, hệ thống phòng không của đối phương không thể phát hiện các mục tiêu trên không.

Trong số các mục tiêu bị tấn công có các trạm radar Nebo-U/Nebo-M, Podlyot, Niobiy và Kasta-2E2. Các radar điều khiển hỏa lực trong các tiểu đoàn S-400 cũng bị vô hiệu hóa, bao gồm cả radar 92N6.

"Chiến dịch đã xuyên thủng hệ thống phòng không đa tầng của Nga, tạo điều kiện cho các tuyến đường an toàn cho máy bay không người lái tầm xa của Ukraine tiến sâu vào lãnh thổ đối phương - hướng tới các căn cứ quân sự, kho chứa, sân bay và các cơ sở quân sự khác", SBU nhấn mạnh.

Trước đó hồi cuối tháng 12/2025, SBU báo cáo rằng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng đặc nhiệm Alpha đã phá hủy hơn 500 hệ thống phòng không của quân đội Nga.

Hiện, phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
#Ukraine #Nga #phá hủy #khí tài #phòng không #chiến dịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục