Quyết liệt ngăn chặn buôn lậu ở nơi phên dậu Tổ quốc

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tuyến biên giới Tây Ninh bước vào thời gian cao điểm nhất. Lưu lượng hàng hóa, người và phương tiện qua lại tăng cao, cũng là lúc nguy cơ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm rình rập từng đường mòn, lối mở. Giữa cái rộn ràng của mùa xuân gần kề, những người lính Biên phòng vẫn lặng lẽ bám chốt, gác lại niềm riêng để giữ vững biên cương của Tổ quốc.

Nơi những bước chân không mỏi

Ở dải biên giới dài gần 369km của tỉnh Tây Ninh tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý) được giao quản lý gần 14km đường biên. Ở đây, những cánh đồng đan xen kênh rạch, sông ngòi cùng nhiều con đường mòn, lối mở, lại có những khu vực chưa hoàn tất phân giới, cắm mốc, khiến công tác quản lý, kiểm soát càng thêm gian nan.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đêm ngày duy trì tuần tra, kiểm soát.

Chính địa hình phức tạp ấy trở thành “điểm nóng” cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm và xuất nhập cảnh trái phép. Không chỉ chịu áp lực từ địa bàn phức tạp, đời sống người dân khu vực biên giới còn nhiều thiếu thốn, càng làm gia tăng nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật. Thuốc lá lậu, vàng, ma túy và nhiều loại hàng tiêu dùng trở thành những mặt hàng “nóng” thường xuyên được các đối tượng vận chuyển trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp cùng lực lượng Công an, quân sự địa phương tuần tra biên giới.

Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, thông tin, trong năm 2025, đơn vị đã liên tiếp lập nhiều chiến công quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cụ thể, ngày 10/8/2025, lực lượng Biên phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển và tàng trữ hơn 3,7kg ma túy.

Hơn hai tháng sau, ngày 22/10/2025, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý, đơn vị tiếp tục phối hợp bắt quả tang một đối tượng khi đang vận chuyển trái phép một khẩu súng AK47 cùng 6 viên đạn. Ngoài ra, đơn vị còn kịp thời phát hiện nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép và truy bắt các đối tượng trốn nã.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tăng cường kiểm soát dọc biên giới dịp cuối năm và giáp Tết.

Bước vào cao điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây càng trở nên khẩn trương. Biên giới như được “siết chặt” hơn trong từng bước chân tuần tra, từng ca trực nối dài suốt ngày đêm. Mỗi chốt gác, mỗi tổ công tác đều được bố trí kín kẽ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc biên giới dịp cao điểm giáp Tết.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết đơn vị đã tăng cường lực lượng, chia kíp trực 24/24, qua đó các đường mòn, lối mở và những điểm tiềm ẩn nguy cơ cao được kiểm soát chặt chẽ.

Quyết liệt đấu tranh

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, thời điểm cuối năm và giáp Tết, các đối tượng thường lợi dụng địa hình biên giới phức tạp và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao để đẩy mạnh hoạt động buôn lậu, tập trung vào các mặt hàng như thuốc lá ngoại, pháo nổ,... Thủ đoạn chủ yếu là tập kết hàng số lượng lớn tại khu vực giáp biên, sau đó dùng ô tô vận chuyển sâu vào nội địa nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Sau khoảng một tháng triển khai kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm và buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 649 vụ với 721 đối tượng.

Hai đối tượng dùng ô tô vận chuyển pháo lậu bị bắt giữ.

Trong đó, nổi bật là chuyên án bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng ô tô vận chuyển 422kg pháo hoa nổ vào khu vực biên giới. Các đơn vị cũng đã khởi tố 7 vụ, 9 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; đồng thời xử phạt hành chính nhiều trường hợp qua lại cửa khẩu không có giấy tờ hợp lệ và xuất, nhập cảnh trái phép.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, trong thời gian tới, lực lượng sẽ tập trung cao độ cho công tác điều tra, phát hiện và kiên quyết triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm trên tuyến biên giới. Trọng tâm là các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; mua bán người; xuất, nhập cảnh trái phép; cùng các vi phạm liên quan đến mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí, pháo hoa nổ. Mục tiêu cao nhất là giữ vững an ninh trật tự, không để phát sinh “điểm nóng” trên khu vực biên giới.