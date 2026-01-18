Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ lý do cần Greenland

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump lập luận rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm vàng) do Washington xây dựng chỉ có thể hoạt động hiệu quả tối đa nếu Greenland gia nhập Mỹ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Bảy (17/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Hiện nay, do sự xuất hiện của Vòm vàng và các hệ thống vũ khí hiện đại, cả tấn công lẫn phòng thủ, nên việc sở hữu (Greenland) trở nên quan trọng hơn bao giờ hết".

Theo ông, hàng trăm tỷ đô la hiện đang được chi cho các chương trình an ninh liên quan đến Vòm vàng, và hệ thống thông minh nhưng vô cùng phức tạp này chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả và tiềm năng, các yếu tố về góc độ, phạm vi và ranh giới, nếu hòn đảo này được đưa vào các chương trình an ninh đó.

1463187.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố trên Truth Social, rằng chính quyền Washington sẽ áp thuế 10% đối với Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Phần Lan và Hà Lan từ ngày 1/2 cho đến khi các bên đạt được thỏa thuận về việc mua lại hoàn toàn Greenland. Từ ngày 1/6, mức thuế sẽ tăng lên 25%.

Trước đó, ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh đảo Greenland rất quan trọng để tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm vàng. Ngoài ra, việc kiểm soát Greenland cũng sẽ làm cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

"Mỹ cần Greenland vì mục đích an ninh quốc gia. Điều đó có ý nghĩa sống còn đối với Vòm vàng mà chúng ta đang xây dựng", ông Trump viết trên Truth Social.

Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Năm 1951, Washington và Copenhagen đã ký kết một hiệp ước quốc phòng song phương, bổ sung cho các cam kết chung trong NATO. Theo đó, Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ Greenland trước các nguy cơ xâm lược từ bên ngoài.

Lấy cảm hứng từ hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) của Israel, Golden Dome được thiết kế để phát hiện sớm và đánh chặn các vật thể bay hướng tới lãnh thổ Mỹ, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Ông Trump lần đầu tiên công bố dự án trọng điểm của mình vào tháng 5/2025, tiết lộ kế hoạch trị giá 175 tỷ USD để xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chỉ trong ba năm.

Dự án này bao gồm việc triển khai hàng trăm vệ tinh cảm biến lên quỹ đạo để giám sát, cũng như các nền tảng chiến đấu được trang bị vũ khí laser hoặc tên lửa để đánh chặn mục tiêu. Theo Reuters, mạng lưới này có thể bao gồm 400 đến 1.000 vệ tinh quan sát và khoảng 200 vệ tinh được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đang bay.

Theo các báo cáo, cấu trúc hệ thống bao gồm bốn lớp tích hợp: Một lớp cảm biến và nhắm mục tiêu trên không gian để cảnh báo và theo dõi tên lửa, ba lớp trên mặt đất bao gồm các tên lửa đánh chặn, radar và có thể là laser. Cấu trúc này được xây dựng chủ yếu dựa trên các hệ thống hiện có như: GMD, THAAD, Aegis và Patriot.

Quỳnh Như
Tass
#Greenland #Tổng thống Trump #Vòm vàng #An ninh #NATO #Tên lửa #Hệ thống phòng thủ

Xem thêm

Cùng chuyên mục