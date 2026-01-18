Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ lý do cần Greenland

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump lập luận rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm vàng) do Washington xây dựng chỉ có thể hoạt động hiệu quả tối đa nếu Greenland gia nhập Mỹ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Bảy (17/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Hiện nay, do sự xuất hiện của Vòm vàng và các hệ thống vũ khí hiện đại, cả tấn công lẫn phòng thủ, nên việc sở hữu (Greenland) trở nên quan trọng hơn bao giờ hết".

Theo ông, hàng trăm tỷ đô la hiện đang được chi cho các chương trình an ninh liên quan đến Vòm vàng, và hệ thống thông minh nhưng vô cùng phức tạp này chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả và tiềm năng, các yếu tố về góc độ, phạm vi và ranh giới, nếu hòn đảo này được đưa vào các chương trình an ninh đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố trên Truth Social, rằng chính quyền Washington sẽ áp thuế 10% đối với Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Phần Lan và Hà Lan từ ngày 1/2 cho đến khi các bên đạt được thỏa thuận về việc mua lại hoàn toàn Greenland. Từ ngày 1/6, mức thuế sẽ tăng lên 25%.

Trước đó, ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh đảo Greenland rất quan trọng để tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm vàng. Ngoài ra, việc kiểm soát Greenland cũng sẽ làm cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

"Mỹ cần Greenland vì mục đích an ninh quốc gia. Điều đó có ý nghĩa sống còn đối với Vòm vàng mà chúng ta đang xây dựng", ông Trump viết trên Truth Social.

Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Năm 1951, Washington và Copenhagen đã ký kết một hiệp ước quốc phòng song phương, bổ sung cho các cam kết chung trong NATO. Theo đó, Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ Greenland trước các nguy cơ xâm lược từ bên ngoài.

Lấy cảm hứng từ hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) của Israel, Golden Dome được thiết kế để phát hiện sớm và đánh chặn các vật thể bay hướng tới lãnh thổ Mỹ, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Ông Trump lần đầu tiên công bố dự án trọng điểm của mình vào tháng 5/2025, tiết lộ kế hoạch trị giá 175 tỷ USD để xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chỉ trong ba năm.

Dự án này bao gồm việc triển khai hàng trăm vệ tinh cảm biến lên quỹ đạo để giám sát, cũng như các nền tảng chiến đấu được trang bị vũ khí laser hoặc tên lửa để đánh chặn mục tiêu. Theo Reuters, mạng lưới này có thể bao gồm 400 đến 1.000 vệ tinh quan sát và khoảng 200 vệ tinh được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đang bay.

Theo các báo cáo, cấu trúc hệ thống bao gồm bốn lớp tích hợp: Một lớp cảm biến và nhắm mục tiêu trên không gian để cảnh báo và theo dõi tên lửa, ba lớp trên mặt đất bao gồm các tên lửa đánh chặn, radar và có thể là laser. Cấu trúc này được xây dựng chủ yếu dựa trên các hệ thống hiện có như: GMD, THAAD, Aegis và Patriot.