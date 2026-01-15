Binh sĩ châu Âu đặt chân xuống đảo Greenland

TPO - Những binh sĩ đầu tiên từ các quốc gia châu Âu đã có mặt tại Greenland trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố cần sáp nhập hòn đảo này vào Mỹ.

Tờ Bild hôm thứ Năm (15/1) đưa tin, một máy bay vận tải quân sự của Đan Mạch đã hạ cánh xuống sân bay ở Nuuk, Greenland trong đêm. Trên máy bay có các binh sĩ Đan Mạch và đại diện của lực lượng vũ trang Pháp.

Cùng thời điểm, một máy bay Hercules khác của Đan Mạch đã hạ cánh xuống sân bay ở Kangerlussuaq ở phía tây hòn đảo. Cả hai máy bay đều đều đã tắt thiết bị phát tín hiệu định vị.

Bild cho biết thêm, ngoài Đức, Anh, Canada, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển cũng sẽ tham gia vào nhiệm vụ triển khai quân đội trên đảo. Việc triển khai được điều phối từ Copenhagen, trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng song phương và đa phương giữa các nước châu Âu, không thông qua Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dù các quốc gia liên quan đều là thành viên của liên minh này.

Tờ báo nhận định, các hoạt động chuẩn bị đã được tiến hành trong những ngày gần đây, song phía Đan Mạch và Greenland chưa đưa ra bình luận chính thức về mục tiêu cụ thể của đợt triển khai. Một số nguồn tin cho rằng các cuộc trao đổi ngoại giao giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ về các vấn đề an ninh đã diễn ra, nhưng chưa đạt được đồng thuận.

Trước đó, ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh đảo Greenland rất quan trọng để tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng. Ngoài ra, việc kiểm soát Greenland cũng sẽ làm cho NATO mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Copenhagen đã ra tín hiệu sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ NATO thay vì nhượng lại hòn đảo.

Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Năm 1951, Washington và Copenhagen đã ký kết một hiệp ước quốc phòng song phương, bổ sung cho các cam kết chung trong NATO. Theo đó, Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ Greenland trước các nguy cơ xâm lược từ bên ngoài.